The Batman 2 e The Penguin: Matt Reeves svela il collegamento con la serie spinoff

Il regista Matt Reeves ha fornito nuove anticipazioni su The Penguin spiegando come la serie con Colin Farrell sarà collegata al sequel di The Batman.

Colin Farrell tornerà a vestire i panni di Oswald Cobblepot in The Penguin, serie TV realizzata in esclusiva per HBO Max e ambientata nell'universo di The Batman, creato da Matt Reeves. Sui collegamenti tra lo show e il film con Robert Pattinson è intervenuto proprio il regista ai microfoni di Collider.

"C'è un mucchio di roba che vogliamo fare con questo show e che poi tornerà utile per il sequel. Saranno strettamente interconnessi". Dichiarazioni in linea con quanto detto da Colin Farrell in precedenza, secondo cui The Batman era stata soltanto la punta dell'iceberg. Il film con Robert Pattinson è stato il più rivisto del 2022 secondo Letterbox e ha dato ai fan della DC una nuova iterazione del cavaliere oscuro. Al momento non ci sono ancora dettagli sulla finestra di lancio del sequel.

La serie su Pinguino, The Penguin, si collocherà temporalmente subito dopo la fine di The Batman e prima degli eventi del secondo film.

La serie non è l'unico spin-off di The Batman attualmente in lavorazione presso HBO Max. In questi mesi Variety ha rivelato in esclusiva che Antonio Campos sta lavorando a una serie ambientata dentro il Manicomio di Arkham Asylum, che narrerà e origini della celebre location dei fumetti