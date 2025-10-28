The Penguin avrà mai una seconda stagione? Colin Farrell fa una previsione che non piacerà ai fan

Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto da The Penguin, i fan sono rimasti nell'incertezza dell'arrivo di una possibile seconda stagione, così a Colin Farrell è stato chiesto ancora una volta di che probabilità di ciano per una riconferma.

Sebbene la serie HBO e DC Studios fosse stata concepita come una serie limitata, dopo il successo, molti hanno ipotizzato la possibilità dell'arrivo di una seconda stagione. In una nuova intervista, Farrell ha espresso la sua opinione sull'idea di una seconda stagione di The Penguin.

"Oh, non lo so. Ho un po' di, in generale, ho un po' di pregiudizio negativo", ha confessato l'attore a ComicBook. "A quanto pare, me lo hanno detto diverse persone a me vicine. Quindi direi che scommetterei contro, ma non di molto".

The Penguin: un'immagine di Colin Farrell

In che modo The Penguin spiana la strada a The Batman 2?

Farrell ha osservato che "i poteri forti" hanno ideato "trame che potrebbero giustificare" un'altra stagione. L'attore ha anche anticipato come la serie condurrà direttamente a The Batman Part II.

"È stato conveniente che la morte alla fine di The Batman e la devastazione all'interno di Gotham abbiano creato un vuoto di potere che Oz ha potuto cercare di sfruttare", ha spiegato l'attore, che è stato molto acclamato per la sua performance nei panni del cattivo.

"Era perfetto per le otto ore parallele che avevamo a disposizione", ha aggiunto. "E poi [The Batman Part II] riprenderà, più o meno, poche settimane dopo la fine dello show. Ma io scommetto che non tornerà [per una seconda stagione], anche se non è così certo".

The Batman: Robert Pattinson durnte una scena dal film

Matt Reeves è favorevole a una seconda stagione della serie

A settembre, il regista di The Batman ha dichiarato a MTV che "gli piacerebbe fare altre cose" nel suo universo narrativo, quando gli è stato chiesto se fosse disposto a realizzare una seconda stagione di The Penguin. Ha ribadito che la sua priorità era e rimane The Batman Part II e che avrebbe ripreso le trattative una volta che tutto fosse stato definito.

The Penguin è stata una delle produzioni televisive più celebrate del 2025. Alla 77ª edizione degli Emmy, la serie ha ottenuto 24 nomination, risultando una delle più nominate dell'anno, al pari di titoli come Scissione e The White Lotus. Le candidature hanno coperto un ampio spettro di categorie, riflettendo l'apprezzamento non solo per le performance degli attori ma anche per la qualità complessiva della produzione.