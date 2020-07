The Old Guard, su Netflix in streaming da oggi

The Old Guard arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 10 luglio: disponibile l'atteso film con Charlize Theron e il nostro Luca Marinelli!

The Old Guard arriva su Netflix in streaming a partire da oggi: disponibile lo spettacolare progetto con Charlize Theron e Luca Marinelli che racconta la storia d un gruppo di soldati immortali che opera in diverse epoche storiche.

The Old Guard racconta la storia di un gruppo di soldati immortali che opera attraverso le diverse epoche storiche. Intrappolata nell'immortalità senza conoscerne le ragioni, Andromache of Scythia, detta Andy, e i suoi compagni di viaggio offrono i loro servizi a pagamento al miglior offerente. Ma nel 21° secolo l'immortalità è un segreto difficile da mantenere. Tratto da una graphic novel di Greg Rucka, il film presenta una scena nel trailer che ha già fatto chiacchierare molto il web, ovvero il bacio appassionato tra il nostro Luca Marinelli e Marwan Kenzari.

The Old Guard: un'immagine del film

Nel cast ci saranno, oltre Charlize Theron nel ruolo di Andromaca detta Andy, Matthias Schoenaerts che avrà il ruolo di Sebastian le Livre, il suddetto Marwan Kenzari che sarà Yusuf Al-Kaysani, l'italiano Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor che sarà Copley, Kiki Layne nella parte di Niles Freeman, Harry Melling che sarà Merrick e Veronica Ngo.

The Old Guard è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.