Netflix, luglio 2020: le novità in catalogo per film e serie TV

Nuovi film e serie TV nel catalogo Netflix a luglio 2020: dalla seconda stagione di The Umbrella Academy a Sotto il sole di Riccione, il film scritto da Enrico Vanzina per la piattaforma multimediale

Su Netflix a luglio 2020, nuovi film e serie TV nel catalogo: la seconda parte della quinta stagione de Le ragazze del centralino e Cursed, una rivisitazione della leggenda di Re Artù vista con gli occhi della protagonista Nimue.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

Mystic Pop-Up Bar (Stagione 1) - 2 luglio 2020 - Un giovane con un potere straordinario lavora per la proprietaria di un bar che risolve i problemi dei clienti entrando nei loro sogni.

i Film su Netflix

Il catalogo di luglio 2020 della piattaforma multimediale presenta come sempre numerosi film, segnaliamo tra gli altri The Old Guard con Charlize Theron e Luca Marinelli e The Kissing Booth 2, il sequel del teen movie, l' action Bad Boys II e il thriller Il Codice da Vinci

Film Originali

Sotto il sole di Riccione - 1 luglio 2020 - Le amicizie di un gruppo di ragazzi alle prese con problemi di coppia e storie d'amore durante una vacanza a Riccione.

Desperados - Da ubriaca - 3 luglio 2020 - Wes invia al suo nuovo amore un'email imbarazzante e va in Messico per eliminarla prima che lui la legga.

The Old Guard - 10 luglio 2020 - Quattro guerrieri immortali che hanno protetto l'umanità per centinaia di anni diventano un bersaglio per via dei loro poteri.

Film

Atto di Forza - 1 luglio 2020 - L'operaio Doug Quaid, si rivolge alla Recall, agenzia specializzata in "turismo mentale", per una vacanza su Marte.

Documentari Originali

Maradonapoli - 1 luglio 2020 - Questo documentario analizza l'impronta indelebile lasciata sulla città da Diego Maradona fin dal suo arrivo a Napoli nel 1984.

Stand-up comedy e Reality

Vuoi sposarmi? (Stagione 1) - 1 luglio 2020 - Le coppie superano gli ostacoli per coronare il loro amore con matrimoni da sogno a sorpresa.

Anime e Animazione