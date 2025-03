The Odyssey: la trasformazione fisica di Matt Damon e il personaggio di Zendaya svelati nelle foto dal set

Matt Damon nei panni di un Ulisse decisamente muscoloso e Zendaya più sorridente che mai nelle nuove foto dal set di The Odyssey diffuse da People. L'attore 54enne è stato avvistato a torso nudo, con gli addominali scolpiti bene in vista, durante le riprese del film di Christopher Nolan attualmente in corso a a Favignana, in Sicilia.

Anche Zendaya, avvolta in una lunga tunica color sabbia e coi capelli raccolti, è stata avvistata sul set dell'adattamento del poema epico di Omero che vanta un cast stellare inclusi Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e Charlize Theron. Dalle foto è difficile quale personaggio sia stato affidato all'attrice che, secondo alcune voci, potrebbe incarnare Atena, la dea greca della saggezza e della strategia bellica.

Primi dettagli sull'Odissea di Nolan

Per il momento i dettagli sul film di Christopher Nolan sono scarsi. confermato oltre al ruolo del protagonista Matt Damon, che sarà Ulisse, quello di Tom Holland, che interpreterà suo figlio Telemaco.

Il film sarà "un'epica avventura mitologica girata in varie parti del mondo, tra cui Italia e Grecia, che porterà per la prima volta sul grande schermo la saga di Omero utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica Imax", come anticipa Universal.

"Sono attratto dal lavorare su larga scala perché so quanto sia fragile l'opportunità di radunare quelle risorse", ha detto Nolan in un'intervista con Time nel 2024. "So che ci sono così tanti registi là fuori nel mondo che darebbero un rene per avere le risorse che ho messo insieme, e sento di avere la responsabilità di usarle nel modo più produttivo e interessante".

Scritto da Nolan e prodotto con Emma Thomas, The Odyssey arriverà nei cinema a luglio 2026.