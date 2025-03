The Odyssey, Christopher Nolan lo sta realizzando come un film indie: "Non segue le indicazioni dello studio"

'Come un regista indipendente, ma con un budget folle', ecco come Christopher Nolan gestisce la lavorazione dell'atteso adattamento dell'Odissea.

Per la sua prossima fatica, Christopher Nolan ha deciso di cimentarsi con un classico come l'Odissea di Omero. Nonostante l'ampio respiro della vicenda e un cast stellare che comprende alcune delle più grandi star di Hollywood, il metodo di lavoro di Nolan assimilerebbe il progetto a un film indipendente, come rivela John Leguizamo.

"Ok, ha un budget folle, non è piccolo, ma Nolan lo gestisce come un film indipendente perché non fa quello che dice lo studio", ha detto Leguizamo in una recente intervista su Morning Joe della MSNBC. "È come un regista indipendente, ma con un budget folle".

Il controllo totale di Nolan su set

Tra i membri del cast di The Odyssey troviamo Matt Damon nei panni del protagonista Ulisse, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Benny Safdie, Jon Bernthal e Tom Holland, che dovrebbe interpretare il ruolo del figlio di Ulisse, Telemaco.

Il film sarà "un'epica avventura mitologica girata in varie parti del mondo, tra cui Italia e Grecia, che porterà per la prima volta sul grande schermo la saga di Omero utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica Imax", come anticipa Universal.

"Sono attratto dal lavorare su larga scala perché so quanto sia fragile l'opportunità di radunare quelle risorse", ha detto Nolan in un'intervista con Time nel 2024. "So che ci sono così tanti registi là fuori nel mondo che darebbero un rene per avere le risorse che ho messo insieme, e sento di avere la responsabilità di usarle nel modo più produttivo e interessante".

Scritto da Nolan e prodotto con Emma Thomas, The Odyssey arriverà nei cinema a luglio 2026.