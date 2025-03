The Odyssey: l'epica scena iniziale infuocata del film di Christopher Nolan anticipata da un video dal set

Urla e fiamme nell'epica sequenza iniziale di The Odyssey suggerita da un video rubato dal set marocchino dove è in lavorazione il nuovo film di Christopher Nolan, adattamento dell'Odissea di Omero.

Dopo il successo di Oppenheimer, Nolan è passato dalla storia all'epica affidando a Matt Damon il ruolo di Ulisse nella sua nuova colossale avventura che vanta un cast stellare composto da Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron, Jon Bernthal e Lupita Nyong'o. Il film, che racconta il viaggio ventennale di Ulisse per fare ritorno a casa a Itaca dopo la Guerra di Troia, è entrato in lavorazione a febbraio.

X offre un primo sguardo alle riprese con un video girato nello storico villaggio di Aït Benhaddou, in Marocco. Il video, girato di notte, mostra la location punteggiata da incendi, con il fumo che riempie il cielo. Nonostante la grande distanza, si odono canti e urla echeggiare dalle strade della città.

L'amore di Nolan per gli effetti pratici

Per il momento sul film è trapelato ben poco e in molti si chiedono come Christopher Nolan adatterà un classico come l'Odissea. Quel che è certo è che il regista britannico farà largo uso di effetti pratici, che sono stati un punto fermo dei film di Nolan finora. Sebbene sia possibile che la sequenza di battaglia anticipata dal video leaked venga migliorata e ingrandita in qualche modo con effetti digitali, gli incendi sparsi per la città sono tutti reali.

Le scelte creative del regista premio Oscar hanno costi elevati. Secondo quanto riferito, il budget di The Odyssey supererebbe i 250 milioni di dollari, il che lo renderebbe il film di Nolan più costoso di sempre. L'uso da parte di Nolan di effetti pratici per la sequenza di battaglia che dovrebbe inaugurare il film anticipa ciò che potremo vedere nella scena in cui Ulisse combatte Polifemo, un ciclope gigante, impersonato da un pupazzo meccanico alto sei metri.