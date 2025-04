The Odyssey: dopo le foto a torso nudo di Matt Damon in yacht a Favignana, il suo allenamento entra in trend

Che tipo di allenamento fa Matt Damon per avere un fisico asciutto e statuario come quello sfoggiato a Favignana? Ecco svelato il suo workout.

Le foto di Matt Damon in barca nel mare di Favignana durante una pausa dal set di The Odyssey hanno fatto il giro del mondo, mostrando il fisico scultoreo dell'attore e i muscoli in evidenza. Damon, attualmente impegnato sul set italiano del film di Christopher Nolan, dove interpreta il protagonista Ulisse, si è concesso una gita in yacht con la famiglia e gli amici e tra un tuffo e l'altro i paparazzi non si sono risparmiati immortalando la forma fisica perfetta dell'attore.

Nelle foto, Damon indossa un costume da bagno blu navy e sfoggia la lunga barba grigia che appartiene al look de suo personaggio. L'attore è stato fotografato mentre beve birra e chiacchiera con con gli amici. Inoltre, ha eseguito alcuni salti mortali sulla barca e in mare.

Matt Damon aveva già sfoggiato il suo fisico tonico sul set di The Odyssey il 25 marzo, apparendo sulle rocce a torso nudo con indosso pantaloni color cammello bagnati. In seguito è stato raggiunto sul set dalla co-protagonista Zendaya, che si vocifera interpreti Atena, che indossava un abito color crema. Tra una ripresa e l'altra, Damon si è riscaldato indossando un piumino blu.

Le foto in questione hanno spinto i fan a setacciare internet alla ricerca di dettagli sul regime di allenamento a cui l'attore si è sottoposto per mettersi in forma per il ruolo di Ulisse.

Matt Damon aveva già sfoggiato il suo fisico tonico sul set di The Odyssey

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A svelare l'allenamento di Matt Damon è.... Ben Affleck

Durante una conversazione con GQ, Ben Affleck ha parlato del processo di preparazione che l'amico Matt Damon ha intrapreso per il film di Christopher Nolan.

"In passato ero entusiasta di fronte a ruoli fisici. Mi dicevo 'Oh, farò i combattimenti, farò le acrobazie'. Ora penso, 'A che punto arriverà lo stuntman e farà questo?' È una delle cose di cui parlavo con Matt Damon: sta andando a girare questo film di Chris Nolan e farà un sacco di acrobazie, e mi sono detto 'Cavolo, è passato un po' di tempo, vero'? Dove devi davvero imparare i combattimenti, questo è un po' come nel territorio di Bourne Identity."

Interrogato sul processo di trasformazione fisica, il personal trainer Jason Walsh, che ha lavorato con Matt Damon in passato, ha detto a UsaToday:

"Non c'è nessun segreto e non esistono scorciatoie, ma ci sono modi più intelligenti per allenarsi che la maggior parte delle persone spesso trascura. C'è un'incomprensione su cosa sia e cosa serva. Ci sono persone che vogliono solo imbrogliare per arrivare alla fine al processo, ma a me piacciono le persone che vogliono impegnarsi e partire dalle basi per poi costruire fino in fondo."

Anche se per Christopher Nolan si è messo sotto di buona lena, mostrando risultati sorprendenti, in passato Matt Damon si era lamentato dell'eccesso di esercizio fisico necessario per alcuni ruoli.

"A meno che non sia il tuo lavoro, tre ore al giorno in palestra, o due ore e poi una lunga corsa dopo o una lunga escursione con un giubbotto zavorrato fanno proprio schifo", ha detto a Total Film nel 2017. "E poi c'è la dieta in cui non mangi davvero niente di ciò che vuoi. Non bevi quel bicchiere di vino a fine giornata... è piuttosto noioso."