The Odyssey, Ben Affleck: "Voglio andare a trovare Matt Damon sul set solo per veder Christopher Nolan girare"

A sua volta regista in varie occasioni, Ben Affleck loda l'amico Matt Damon per le scelte artistiche sagge e sogna di carpire i segreti di Nolan sul set della sua Odissea.

Ben Affleck ha lodato l'amico Matt Damon per aver aver fatto la scelta saggia di scegliere i progetti in cui recitare in base al regista del film. Scelta che l'ha portato sul set di The Odyssey, nuovo colossale adattamento firmato da Christopher Nolan.

Dopo che Will Hunting - Genio ribelle (1997) gli è valso l'Oscar per la sceneggiatura originale, Damon ha collaborato con artisti del calibro di Steven Spielberg (Salvate il soldato Ryan), Anthony Minghella (Il talento di Mr. Ripley), Robert Redford (La leggenda di Bagger Vance), Steven Soderbergh (Ocean's Eleven) e Ridley Scott (Sopravvissuto - The Martian). Affleck, nel frattempo, si è dedicato a film d'azione di successo come Armageddon e grandi produzioni cinematografiche come Pearl Harbor, Daredevil, diventando poi Batman per Zack Snyder.

"Paragonando le nostre carriere di attori posso dire che Matt ha imparato prima di me a concentrarsi sul regista come base fondamentale su cui decidere se fare o meno un film, il che è stata una scelta molto saggia", ha detto Affleck a GQ. "E inoltre ha sicuramente avuto opportunità di fare film di primissimo piano. Tra i suoi ruoli sceglierei scelto Salvate il soldato Ryan. Se Martin Scorsese mi avesse chiamato e mi avesse detto di interpretare un cameriere, avrei accettato. Steven Spielberg è uno dei più grandi architetti del cinema mai esistiti. Penso lo stesso di Chris Nolan. Potrei andare a trovare Matt sul set solo per vedere Nolan dirigere. Non sto scherzando".

Matt Damon in una scena di Acqua profonde

Matt Damon nei panni di Ulisse

Ben Affleck programma dunque di andare a far visita all'amico Matt Damon sul set di The Odyssey, adattamento dell'Odissea di Omero dove interpreta il ruolo del protagonista Ulisse, circondato da un cast corale che include Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland e tante altre star. È la terza collaborazione tra Damon e Christopher Nolan dopo Interstellar e Oppenheimer.

Matt Damon e Ben Affleck insieme in una scena di RIP

"Ho parlato con Matt ed è impegnato con Chris Nolan, sta facendo un sacco di prove di stunt ed è stato un po' come, 'Cavolo, è passato un po' di tempo, vero?'" Affleck ha detto a GQ parlando delle recenti conversazioni con l'amico. "Devi davvero imparare i combattimenti. Questo è un film che richiede un grande impegno fisico, un po' nel caso di The Bourne Identity".

Anche Ben Affleck è tornato in modalità azione nel sequel _The Accountant 2, nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Nonostante il nuovo ingaggio, l'attore è consapevole che il suo impegno nel cinema action ha i giorni contati per ragioni anagrafiche.

"Ero sempre molto entusiasta quando dovevo interpretare scene di combattimenti e acrobazie. Adesso quando arrivo sul set chiedo 'A che punto lo stuntman entrerà e farà questo?'" ha confessato. "In parte perché so che sono più bravi di me a farlo, e vuoi qualcuno che faccia bella figura mentre lo fa. Da una prospettiva totalmente egoistica, alla fine di questo tipo di scene ti ritrovi solo ammaccato e stanco."