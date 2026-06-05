Odissea, il kolossal di Nolan batte già un record: è il film vietato ai minori più costoso di sempre

Nuovi dettagli su Odissea rivelano una classificazione vietata ai minori e un budget mastodontico che potrebbe aver stabilito un record storico. Christopher Nolan sembra intenzionato a portare sullo schermo l'epopea di Omero senza attenuare violenza, sensualità e oscurità del racconto originale.

Un colossal da record che rompe gli schemi

Le nuove informazioni emerse nelle ultime ore raccontano molto della direzione intrapresa da Odissea, adattamento cinematografico del celebre poema attribuito a Omero. Secondo quanto riportato da diverse fonti statunitensi, il film avrebbe ottenuto una classificazione R negli Stati Uniti, equivalente a un divieto per i minori non accompagnati. Una scelta che segna un passaggio importante nella carriera di Nolan, da sempre associato a produzioni capaci di raggiungere il grande pubblico pur mantenendo una forte identità autoriale.

Locandina di Odissea

Se la classificazione verrà confermata definitivamente, si tratterebbe soltanto del quarto film vietato ai minori realizzato dal regista dopo Memento, Insomnia e Oppenheimer. Ma il dato che sta facendo discutere Hollywood riguarda soprattutto il budget. Le stime parlano infatti di una produzione da circa 250 milioni di dollari, cifra che alcune fonti portano addirittura oltre i 300 milioni. Numeri che collocherebbero il progetto tra i film vietati ai minori più costosi mai realizzati. Un investimento enorme che dimostra la fiducia riposta da Universal Pictures nel regista e nella forza commerciale del progetto.

Anche la durata lascia intuire la portata dell'opera. Le prime indicazioni parlano di 2 ore e 52 minuti, appena sotto le tre ore di Oppenheimer, confermando ancora una volta la volontà di Nolan di concedere spazio e respiro a racconti monumentali. Del resto, comprimere il viaggio di Ulisse in una narrazione più contenuta sarebbe stato un po' come cercare di rinchiudere il mare dentro una bottiglia.

La vera Odissea: sangue, desiderio e vendetta

Al di là dei numeri, il dettaglio più interessante riguarda il contenuto stesso del film. Per anni il grande pubblico ha conosciuto l'Odissea soprattutto attraverso adattamenti scolastici, versioni semplificate o reinterpretazioni più accessibili. Eppure il testo originale custodisce una natura molto più dura, spesso feroce. Tutto lascia pensare che Nolan abbia deciso di abbracciare proprio quell'anima.

Odissea: Matt Damon coi suoi uomini

L'opera di Omero è attraversata da guerre sanguinose, esecuzioni, mutilazioni, tradimenti e desideri che guidano uomini e dèi. Ulisse combatte, inganna, sopravvive e attraversa un mondo dove la violenza rappresenta una presenza costante. Anche la componente sentimentale e sessuale occupa uno spazio rilevante nella vicenda. Durante il suo lungo ritorno verso Itaca, l'eroe incontra figure come Circe e Calipso, personaggi che influenzano profondamente il suo cammino.

Tra gli episodi più celebri emerge poi l'incontro con Polifemo, il Ciclope che cattura i compagni dell'eroe e li divora davanti ai loro occhi. Una sequenza che, trasposta fedelmente sul grande schermo, difficilmente avrebbe potuto convivere con una classificazione più permissiva.

Nolan sembra quindi intenzionato a evitare qualsiasi addolcimento del materiale originale, scegliendo invece di esplorarne la natura più aspra e viscerale.

A sostenere questa visione contribuirà un cast impressionante composto da Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, Elliot Page, Mia Goth, John Leguizamo e Travis Scott.

Un gruppo di interpreti che riflette perfettamente la scala del progetto.

Dopo aver raccontato la corsa verso la bomba atomica, Nolan sembra pronto a misurarsi con un altro viaggio destinato a lasciare il segno. Questa volta, però, la rotta attraversa mostri, divinità e tempeste. E a giudicare dalle prime informazioni, il regista non ha alcuna intenzione di abbassare le vele.