The Odyssey: il set si sposta a Ostia e il video di una spettacolare sequenza finisce in rete

The Odyssey torna in Italia. Cast e crew del nuovo film di Christopher Nolan sono approdati al porto di Ostia, dove resteranno fino all'8 agosto, per girare alcune sequenze dell'epico viaggio per mare di Ulisse, al centro della pellicola ispirata dal leggendario poema epico di Omero. E un nuovo video leaked dal set, diffuso su TikTok dall'utente Luca Pizzolo, sta facendo il giro del mondo dopo aver anticipato proprio una delle sequenze più spettacolari che coinvolge la nave di Ulisse.

The Odyssey racconta il lungo viaggio di ritorno di Ulisse (Matt Damon), re di Itaca, all'indomani della leggendaria guerra di Troia. Dopo aver fatto infuriare Poseidone e altre divinità greche, Ulisse è costretto a vagare per gli oceani in una missione decennale per tornare a Itaca.

Il viaggio per mare sarà tutt'altro che tranquillo a giudicare dal video dal set che, in un profluvio di effetti pratici, mostra la nave di Odisseo circondata da fumo, fiamme e luci lampeggianti, mentre l'equipaggio tenta disperatamente di domare l'incendio esploso.

Che cosa racconta il video di TikTok?

Il video dal set di The Odyssey potrebbe contenere due diversi episodi dell'Odissea altrettanto importanti. Il primo si svolge all'inizio della seconda metà dell'epopea omerica, quando Odisseo riesce finalmente a fuggire dall'isola di Calipso per iniziare il suo viaggio di ritorno, ma si trova ad affrontare la tempesta che Poseidone scatena sulla sua nave.

Matt Damon nei panni di Ulisse

A rendere improbabile che sia proprio questa la scena che vediamo girata nel porto di Ostia è il fatto che, nel poema omerico, in quel preciso episodio Ulisse è solo, senza alleati o amici. Nel filmato, tuttavia, l'eroe è circondato da un intero equipaggio, il che suggerisce che è più probabile che ciò avvenga prima che raggiunga l'isola di Calipso, dopo che l'equipaggio di Ulisse decide di cibarsi del sacro bestiame di Elio, suscitando l'ira di Zeus, che si scaglia contro il re di Itaca, distruggendo la nave e uccidendo il suo equipaggio. Questa è una scena devastante che si svolge di notte, in linea con quanto si intravede nel video.

Considerati i continui lampi di luce, la nave in fiamme e la folla di marinai a bordo, è molto probabile che questa scena rappresenti l'attacco di Zeus. Anche l'enorme quantità di fumo è un buon segno, dato che un fulmine divino avrebbe potuto facilmente incendiare la nave stessa.

Interpretato da Matt Damon nei panni del Re di Itaca a fianco di Tom Holland (Telemaco), Charlize Theron (Circe), Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway, Elliot Page e Lupita Nyong'o, _The Odyssey prosegue la sua lavorazione non senza polemiche. The Odyssey, Christopher Nolan sotto accusa per le location: "Contribuisce alla repressione di un popolo" dopo aver girato nella città sahariana di Dakhla, occupata dal Marocco.

Il film, che ha un budget di circa 250 milioni, arriverà nei cinema a luglio 2026.