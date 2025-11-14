Matt Damon: "The Odyssey? Divertente come un blockbuster estivo"

Matt Damon promette un'Odissea divertentissima, arrivando a paragonare il film di Christopher Nolan che lo vede protagonista nei panni di Ulisse a un blockbuster estivo.

Dopo essersi calato nei panni dell'intrigante spia Jason Bourne, dopo aver truffato banche e casino nella saga di Ocean e dopo essersi avventurato su Marte in The Martian, stavolta l'attore ha scolpito il suo fisico per affrontare un viaggio per mare lungo decenni che gli permetterà di ricongiungersi a moglie e figlio dopo aver sconfitto mostri di ogni tipo.

Con The Odyssey, Nolan ha scelto di portare sul grande schermo uno dei pilastri della letteratura antica, l'Odissea di Omero, ma Damon ha assicurato che il film sarà "tutto ciò che cercate in un blockbuster estivo" dichiarando a Empire che sarà "divertente, avvincente e avvolto da un'atmosfera mitica".

Un viaggio drammatico e spettacolare

Dopo averlo diretto in Interstellar e nel film biografico premiato con l'Oscar Oppenheimer, Christopher Nolan ha voluto affidare a Matt Damon il ruolo di Ulisse nella sua rivisitazione su larga scala del poema epico di Omero, che racconta il viaggio di ritorno dell'eroe dopo la guerra di Troia durato un decennio a causa della maledizione dei dei.

"Posso dire, senza esagerare, che è stata l'esperienza migliore della mia carriera" ha affermato con entusiasmo il divo, reduce da una lavorazione durata 91 giorni on location in Italia, Grecia e Marocco, con moltissime sequenze girate in mare aperto per replicare le difficoltà del viaggio di ritorno di Ulisse. E inoltre migliaia di comparse e oggetti di scena giganteschi, tra cui il celebre cavallo di Troia.

"Ho visto il cavallo sulla spiaggia e ho pensato: 'Cazzo'" ha esclamato Damon. "È stato semplicemente fantastico. Certo non è stata una passeggiata. Prima di girare la scena del cavallo di Troia ho chiesto a Chris, 'Come pensi di farlo?' Lui ha risposto, 'Non lo so. Ci metteremo al lavoro e troveremo una soluzione'".

Parlando del metodo di lavoro di Nolan improntato al realismo, l'attore ha spiegato che il regista non ha mezze misure. "Se devi avere una crisi esistenziale mentre passi davanti alle Sirene e sei legato a un albero maestro, l'avrai. Se dice che stai scappando per salvarti la vita da un Ciclope, scapperai per salvarti la vita" ha concluso. E noi non vediamo l'ora di avere la conferma sul grande schermo.

The Odyssey arriverà nei cinema a luglio 2026, distribuito da Universal Pictures.