The Odyssey: Cosmo Jarvis abbandona il film di Christopher Nolan, ecco chi lo sostituirà

A differenza di quanto annunciato, la star di Shōgun e Warfare Cosmo Jarvis non farà parte del cast di The Odyssey. L'attore avrebbe abbandonato il film di Christopher Nolan, come rivela Deadline.

Jarvis avrebbe dovuto affiancare le star Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson e Anne Hathaway nella rilettura dell'epopea omerica, ma è stato costretto a rinunciare per un problema di schedule. L'attore è infatti legato a Young Stalin, ritratto biografico degli anni giovanili dell'ex capo dell'Unione Sovietica.

A sostituire Cosmo Jarvis sarà Logan Marshall-Green, attore di Prometheus non nuovo a ruoli intensi e cupi. Al momento non sono stati rivelati dettagli sul ruolo che interpreterà, come da tradizione di Nolan.

Un'avventura senza fine

Matt Damon nei panni di Ulisse

The Odyssey, la cui uscita in IMAX è attualmente prevista per il luglio 2026, è in fase di lavorazione in Marocco, Italia, Grecia, Irlanda e Scozia. Basato sul poema epico di Omero, il film segue Ulisse (interpretato da Matt Damon), re di Itaca, nel suo pericoloso viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia. Durante il percorso, il protagonista affronterà il ciclope Polifemo, le Sirene, la ninfa Calipso e la strega Circe negli oceani insidiosi che lo separano dalla sua isola natale e dalla moglie Penelope, impegnata a disfare ogni notte lo strascico nuziale che tesse nel caso in cui uno dei pretendenti che hanno preso possesso della sua casa finisca per sposarla se il marito non torna. La sua memoria è custodita anche dal figlio Telemaco (Tom Holland). La storia include anche divinità come Atena, Poseidone e Zeus.

Nel frattempo, Charlize Theron ha confermato che a breve sarà sul set di The Odyssey per interpretare uno dei personaggi più potenti del poema epico, la maga Circe.

Nuovi dettagli sul film di Christopher Nolan sono stati rivelati dal teaser trailer di The Odyssey, trapelato prematuramente in rete dopo l'annuncio che il regista ha deciso di distribuirlo unicamente nei cinema e non sul web.