The Matrix 4 potrebbe aver già spiegato perché Laurence Fishburne non sarà Morpheus

The Matrix 4 non ha annunciato il ritorno di Laurence Fishburne nei panni di Morpheus, lo stesso franchise potrebbe avere già spiegato il motivo.

La ragione del motivo per cui Laurence Fishburne non tornerà nel ruolo di Morpheus in The Matrix 4 potrebbe essere già stata spiegata dallo stesso franchise. Dopo lunghe speculazioni, un quarto capitolo della saga di Matrix è in arrivo e ha confermato gran parte del cast originale, ma non Laurence Fishburne.

Fishburne in una scena di MATRIX REVOLUTIONS

The Matrix 4 vedrà il ritorno di Keanu Reeves nel ruolo di Neo, Carrie-Anne Moss sarà di nuovo Trinity e rivedremo anche Lambert Wilson nei panni del Merovingio e Jada Pinkett-Smith in quelli di Niobe. Al momento i dettagli del plot rimangono top secret e mentre le riprese sono in pausa in molti si chiedono perché tra i ritorni confermati manca all'appello Laurence Fishburne.

Al momento il ruolo di Morpheus nel nuovo capitolo della saga ci appare il più intrigante. Al posto di Fishburne potrebbe arrivare, infatti, Yahya Abdul-Mateen II - new entry del cast insieme a Neil Patrick Harris e Jessica Henwick - che, secondo vari rumor, potrebbe interpretare una versione giovane di Morpheus. Rumor che, se confermato, solleva una serie di quesiti. Perché Morpheus sarà l'unico ruolo ad avere un nuovo attore, per giunta molto più giovane dell'originale?

La risposta a questo interrogativo starebbe in The Matrix Online, videogame sequel diffuso nel 2005. The Matrix Online è stato lanciato come vero e proprio sequel della trilogia cinematografica che espande la storia concepita dalle Wachowski. Tra gli eventi contenuto nel videogame vi è anche la morte di Morpheus, ucciso da un misterioso killer. Nel gioco Morpheus si infuria dopo il rifiuto di Machine di fare ritorno nel corpo di Neo e comincia a fare danni nella Matrice prima di essere abbattuto da un programma chiamato l'Assassino. Se The Matrix 4 terrà in considerazione il plot di The Matrix Online la morte di Morpheus potrebbe essere la spiegazione del recasting.

Anche se la trilogia di Matrix si conclude con la morte apparente di Neo e Trinity, The Matrix Online suggerisce che il duo potrebbe non essere morto del tutto, adempiendo alla profezia dell'Oracolo nel finale di Matrix Revolutions. Morpheus, invece, nel videogame sembra morto una volta per tutte e questa potrebbe essere la ragione del cambiamento radicale nel casting. Neo e Trinity, riportati in vita dalla Matrice o da Machine, potrebbero avere bisogno di Morpheus tanto da richiamare in vita una versione giovane del personaggio. La conferma (o smentita) l'avremmo con l'arrivo di The Matrix 4 al cinema nel 2021.