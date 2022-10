Matrix Resurrections, Laurence Fishburne: "Non è brutto come temevo, ma non è buono come speravo"

Laurence Fishburne, assente dal cast di Matrix Resurrections, si sbilancia in un giudizio sul film che ha visto il ritorno nella matrice dei suoi ex colleghi Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss.

L'interprete originale di Morpheus in Matrix, Laurence Fishburne, si è sbilanciato fornendo il suo giudizio sull'ultimo capitolo della saga, Matrix Resurrections, fornendo un giudizio non del tutto positivo.

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss sono tornati nella Matrice lo scorso anno con Matrix Resurrections, il quarto capitolo del franchise di fantascienza e il primo in oltre 18 anni. Riprendendo decenni dopo gli eventi di Matrix Revolutions, Reeves e Moss si sono calati di nuovo rispettivi ruoli di eroi Neo e Trinity, ma il sequel ha visto qualche defezione nel cast.

Laurence Fishburne, che ha interpretato Morpheus nella trilogia originale di Matrix, non è tornato in Matrix Resurrections. Morpheus è morto da tempo durante gli eventi del sequel, ma un'intelligenza artificiale basata sul leader in versione più giovane (Yahya Abdul-Mateen II) gioca un ruolo importante nella storia.

Matrix Resurrections: Yahya Abdul-Mateen II in un'immagine del primo trailer del film

"Non è stato così male come pensavo. E non è stato così bello come speravo", ha dichiarato Fishburne a Marc Malkin di Variety. "Ma ero certo che Carrie-Anne e Keanu ce l'avrebbero fatta. Sì, è quello che pensavo".

Quando gli è stato chiesto se si sentiva come se avesse perso la partecipazione al revival del franchise, Fishburne ha offerto un semplice "No, non proprio".

Insieme a Reeves e Moss, "Resurrections" ha visto una manciata di altri attori della trilogia originale di "Matrix" riprendere i loro ruoli, come Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson. Tuttavia, Fishburne e Hugo Weaving, che hanno interpretato il principale antagonista dell'agente Smith nei primi tre film di "Matrix", non sono apparsi nell'ultima voce. Sia Morpheus che Smith prendono in considerazione la trama del film, anche se con apparenze insignificanti. Mentre una versione di Morpheus è interpretata da Abdul-Mateen, Smith è interpretato da Jonathan Groff.

