Matrix Resurrections: la spettacolare Steelbook 4K Ultra-HD + Blu-Ray è scesa di prezzo su Amazon

L'enorme successo a livello mondiale di Matrix (o The Matrix), hanno immediatamente elevato la pellicola e i suoi seguiti nell'Olimpo dedicato alla storia del medium cinematografico. L'impatto che la vicenda di Neo ha avuto sul mondo e sul mezzo sono stati qualcosa d'indelebile e indimenticabile, al punto che anche successivamente alla conclusione della saga i fan hanno continuato a speculare e ragionare su tutto quello che avevano visto fino a quel momento, con un amore assolutamente transgenerazionale. Da ciò e altre motivazioni si è assistito all'uscita di un quarto e inaspettato capitolo: Matrix Resurrections. In questo caso, però, si è trattato di un lavoro sul grande schermo che ha sia ammaliato che diviso gli appassionati, diventando iconico a modo suo.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare la Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-Ray) (2 Blu Ray) di Matrix Resurrections in offerta? Avete capito bene, sul sito la versione home video della pellicola in questione, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 8,12€, con uno sconto del 23% sul prezzo indicato in precedenza. Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere qualche informazione in più su questo prodotto cinematografico, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Una Steelbook di Matrix Resurrections preziosa

Su Amazon la Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-Ray) (2 Blu Ray) di Matrix Resurrections viene così descritta e introdotta: "In Matrix Resurrections ritorna in un mondo in cui esistono due realtà: la vita quotidiana e ciò che si cela dietro ad essa. Per scoprire se la sua realtà è vera o solo immaginazione e per conoscere realmente se stesso, Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire ancora una volta il Bianconiglio. E se Thomas... Neo... ha imparato qualcosa, è che scegliere, sebbene sia un'illusione, è tuttora l'unica via d'uscita, o d'entrata, per Matrix. Ovviamente Neo sa già cosa deve fare, ma cosa ancora non sa è che Matrix è più forte, più sicura e più pericolosa che mai. Déjà vu".

Matrix: perché tutti indossano occhiali da sole nella saga?

Approfittate anche voi di un'occasione del genere per recuperare Matrix Resurrections in una delle migliori versioni casalinghe attualmente in commercio. Non soltanto per il film in sé, ma anche per tutti i contenuti speciali e approfondimenti disponibili.