The Matrix 4: Keanu Reeves non interpreta Neo? Ecco la nuova teoria

Keanu Reeves non interpreta Neo in The Matrix 4? Ecco la nuova teoria che agita i fan dopo che sui social media sono circolati i primi video e foto dal set del nuovo capitolo della saga sci-fi, attualmente in fase di ripresa.

Keanu Reeves e Hugo Weaving in una scena di MATRIX REVOLUTIONS

Nonostante la morte apparente dei loro personaggi in Matrix Revolutions, le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss hanno fatto la loro comparsa sul set di San Francisco dove sono apparsi in gran forma e decisamente vivi.

Ecco che i fan della trilogia fantascientifica si sono subito lanciati in suggestive ipotesi per stabilire cosa sia realmente accaduto a Neo e Trinity e da cosa sia determinato il loro ritorno. L'ipotesi più plausibile è che la loro sia stata solo una morte apparente, ma a complicare la situazione c'è anche il look spiazzante sfoggiato da Keanu Reeves nei primi giorni di riprese, ben diverso dal Neo che ci ricordavamo.

Questo stravolgimento ha alimentato alcune teorie basate sulla rivelazione di Matrix Reloaded in cui si sostiene che Neo sarebbe il sesto Prescelto e che le precedenti versioni avevano scelto di distruggere Zion per poi scegliere 23 persone per ricostruirlo invece di distruggere la Matrice uccidendo tutti coloro che sono al suo interno. Neo, a differenza sei suoi predecessori, decide di distruggere la Matrice per provare a interrompere il circolo vizioso e si sacrifica per fermare l'Agente Smith e la Matrice, causando un riavvio che porta a una condizione di pace.

Ma se invece, a ogni riavvio la Matrice proponesse un nuovo Prescelto? Ecco che Keanu Reeves, e di conseguenza anche Carrie-Anne Moss, potrebbero non interpretare Neo e Trinity in The Matrix 4, o perlomeno non gli stessi Neo e Trinity che abbiamo incontrato nei primi tre capitoli.

NEO AND TRINITY ARE BACK.....MATRIX 4 FILMING pic.twitter.com/A1xQeDO4Aj — Orville Nation (@nation_orville) February 24, 2020

Possibile che Keanu Reeves e la Moss, in The Matrix 4, interpreteranno gli originali Neo e Trinity, la versione umana duplicata e integrata in seguito nella Matrice. In tal caso, il film sarebbe ambientato prima della Prima Machine War, costituendosi come prequel della trilogia. Ma se invece il film si rivelerà essere ambientato nella Matrice, le versione di Neo e Trinity che incontreremo potrebbero essere più tarde, in linea con la predizione dell'Oracolo che in Matrix Revolutions, sostiene di essere convinto che rivedremo ancora Neo.