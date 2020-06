The Matrix 4: Morpheus non sarà l'unico personaggio in versione giovane che incontreremo?

La versione giovane di Morpheus che incontreremo in The Matrix 4 potrebbe non essere la sola, chi altro sarà ringiovanito nella Matrice?

Dopo il recasting di un giovane attore per il ruolo di Morpheus, una nuova teoria su The Matrix 4 si fa strada ipotizzando che Morpheus potrebbe non essere l'unico personaggio in versione giovane che incontreremo.

Trinity e Neo in una scena iconica del film

A sollevare l'ipotesi in questione è Screenrant. La conferma del ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in The Matrix 4 anticipa il ritorno di Neo e Trinity nel nuovo capitolo della saga sci-fi che brilla però per l'assenza di Laurence Fishburne. Al suo posto sarebbe stato ingaggiato Yahya Abdul-Mateen II spingendo il pubblico a ipotizzare la presenza di una versione giovane di Morpheus nel film. E se non fosse il solo?

Uno dei principali misteri di The Matrix 4, a oggi, riguarda l'ambientazione del sequel. Come si concilia il ritorno di Neo e Trinity 15 anni più vecchi con quello di un Morpheus giovane? Una possibilità riguarda i viaggi nel tempo, Neo e Trinity potrebbero essere riportati indietro nel tempo per affrontare una nuova minaccia molti anni dopo la fine della trilogia originale. Il viaggio nel passato potrebbe condurli a far visita alla Matrice nell'era di Zion, là dove potrebbero incontrare una versione giovane e ribelle di Morpheus.

Niente conferma questa ipotesi, anche perché al momento il plot di The Matrix 4 è avvolto nel mistero più fitto. Ma a parte Morpheus, quale altro personaggio potrebbe essere riproposto in versione giovane nel film? I principali candidati sono coloro che popolavano Zion nella trilogia originale. Se la teoria dei viaggi del tempo verrà confermata, Neo e Trinity potrebbero ritrovarsi faccia a faccia con Cypher, villain interpretato da Joe Pantoliano in Matrix, e incrociare la versione giovane di Cypher potrebbe riproporre il vecchio dilemma dei viaggi nel tempo, dove non è saggio uccidere un futuro nemico perché questo modificherebbe il corso degli eventi.

Carrie-Anne Moss in una scena di MATRIX

Oltre a Cypher, altri candidati ad apparire in versione giovane sono Tank, Switch e Dozer, che potrebbero essere interpreti da nuovi attori. Un'altra intrigante possibilità potrebbe spingere Neo e Trinity a incontrare la versione giovane di se stessi nel passato. Anche Oracolo e l'Agente Smith potrebbero comparire in forma fisica, ma con un aspetto diverso. Oracolo ha già visto un cambio di interprete dopo la morte di Gloria Foster, sostituita da Mary Alice in Matrix Revolutions. Per quanto riguarda l'Agente Smith, Hugo Weaving ha rivelato di essere stato contattato per The Matrix 4, ma di aver rifiutato l'offerta lasciando, di fatto, campo libero a un altro interprete.

La carne al fuoco è tanta, ma per adesso è impossibile avere certezze. Il cast e la crew di The Matrix 4 attendono di ripartire con le riprese dopo l'interruzione dovuta all'emergenza sanitaria. Dopo la conclusione della leg di San Francisco,m il team dovrebbe spostarsi a Berlino a luglio.

L'uscita di The Matrix 4 è slittata al 1 aprile 2022.