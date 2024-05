Matrix Resurrections: la Steelbook in 4K da collezione a un prezzo imperdibile su Amazon

Arrivato a diversi anni dalla conclusione della trilogia, Matrix Resurrections non ha riconsacrato lo stesso successo dei capitoli precedenti delle sorelle Wachowski, ma si è comunque guadagnato una sua schiera di fan.

Il film che ha vieto il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo e di Carrie-Anne Moss in quelli di Trinity si è rivelato molto diverso da quanto visto in precedenza e capace di costruire una nuova e originale narrazione alla storia dell'Eletto.

La prestigiosa Steelbook da collezione, contenente il 4K Ultra HD e il Blu-Ray in alta definizione della pellicola è disponibile a un prezzo imbattibile su Amazon. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo Matrix Resurrections è disponibile a 10,17€. Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Matrix Resurrections: Keanu Reeves in una scena

Su Amazon la Steelbook (4K Ultra-HD + Blu-Ray) (2 Blu Ray) di Matrix Resurrections viene così descritta e introdotta: "In Matrix Resurrections ritorna in un mondo in cui esistono due realtà: la vita quotidiana e ciò che si cela dietro ad essa. Per scoprire se la sua realtà è vera o solo immaginazione e per conoscere realmente se stesso, Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire ancora una volta il Bianconiglio. E se Thomas... Neo... ha imparato qualcosa, è che scegliere, sebbene sia un'illusione, è tuttora l'unica via d'uscita, o d'entrata, per Matrix. Ovviamente Neo sa già cosa deve fare, ma cosa ancora non sa è che Matrix è più forte, più sicura e più pericolosa che mai. Déjà vu".

Matrix 5: Cailee Spaeny vorrebbe recitare nel film diretto da Drew Goddard

Come annunciato qualche settimana fa, Warner ha ufficialmente annunciato Matrix 5, che sarà diretto da Drew Goddard e prodotto ancora dalle sorelle Wachowski.