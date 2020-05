Matrix: secondo Patton Oswalt abbiamo fatto il tifo per il personaggio sbagliato

In un'esilarante conversazione con Joe Rogan, Patton Oswalt ci svela il personaggio più sensato di Matrix... e non è Neo.

L'attore e stand up comedian Patton Oswalt ci dice che abbiamo sempre fatto il tifo per il personaggio sbagliato di Matrix. Durante una conversazione nel podcast The Joe Rogan Experience in cui ha promosso il suo nuovo show, I Love Everything, Oswalt si è soffermato su quanto il mondo fantascientifico del 1999 sia effettivamente compatibile con quello problematico che stiamo attualmente vivendo.

Keanu Reeves in una scena d'azione di MATRIX

Rogan ha dato il via al discorso sostenendo che non sarebbe poi così folle se scoprissimo che le Intelligenze Artificiali ci stanno veramente controllando da dietro le quinte. Oswalt ha preso la palla al balzo e ha rincarato la dose: "E se le AI sapessero che prima o poi devono svegliarci e farci vedere che siamo nelle incubatrici? Li farà andare fuori di testa, quindi rendiamo questa finta realtà matta e orribile. Avremo Trump presidente. Avremo questo virus."

Oltre al possibile scenario apocalittico, Patton Oswalt ha fatto notare come fare il tifo per Neo sia in realtà piuttosto pazzesco. I buoni in Matrix sono essenzialmente coloro che hanno preso la pillola rossa e che riescono a vedere la finzione costruita dalle macchine. Ma siamo sicuri che siano loro i personaggi più sensati?

Secondo Patton Oswalt il vero eroe di Matrix è Cypher, uno di quelli che si pentono amaramente di aver scelto la verità e che vorrebbero tornare alla svelta nella finzione: "Sono nudo con i muscoli atrofizzati, calvo in una terra desolata di scorie radioattive, oppure posso stare in questo mondo dove ho un bel lavoro, posso mangiare una bistecca e sposare qualcuno. Posso vivere qui? Mi sta bene. Morpheus, chi c***o stai aiutando? Perché ci tiri fuori? Le macchine non stanno tentando di ucciderci!"