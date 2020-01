Matrix 4: Hugo Weaving svela perché non farà parte del cast

L'attore Hugo Weaving ha svelato i motivi per cui non reciterà in Matrix 4, il sequel diretto da Lana Wachoswki.

Matrix 4 non avrà tra i ritorni quello di Hugo Weaving che ha svelato i motivi per cui non tornerà sul set del sequel del cult sci-fi ideato dalle sorelle Wachowski.

L'attore, parlando dei suoi prossimi progetti durante un'intervista rilasciata a Time Out, ha accennato al suo possibile coinvolgimento nel prossimo capitolo del franchise. Hugo Weaving ha dichiarato: "Si tratta di una situazione spiacevole, ma ho ricevuto l'offerta di recitare in The Visit e poi quella legata a Matrix, quindi sapevo che sarebbe stato realizzato, ma non avevo le date. Ho pensato che sarei stato in grado di girare entrambi, ma ci sono volute otto settimane per capire che le date potevano funzionare. Ho atteso prima di accettare The Visit. Ero in contatto con la regista Lana Wachowski, ma alla fine ha deciso che le tempistiche non potevano funzionare. Quindi abbiamo individuato le date e poi ha in un certo senso cambiato idea. Andranno avanti senza di me".

Lo spettacolo teatrale The Visit sarà in scena al National Theatre di Londra dal 31 gennaio al 13 maggio, quindi le riprese del sequel potrebbero forse sovrapporsi a questo periodo.

Nel cast di The Matrix 4 torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, interpreti rispettivamente di Neo, Trinity e Niobe.

Tra i nuovi arrivi ci saranno invece quelli di Jessica Henwick, che sembra sia una versione al femminile di Neo, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere e Yahya Abdul-Mateen II.

Le riprese del lungometraggio inizieranno nei primi mesi del 2020 e Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.