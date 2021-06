The Matrix 4: l'Agente Smith tornerà, ma a interpretarlo sarà Jonathan Groff?

Secondo un nuovo rumor, la regista Lana Wachowski avrebbe trovato un modo per includere l'Agente Smith in The Matrix 4 senza Hugo Weaving.

Secondo un nuovo sorprendente rumor, The Matrix 4 vedrà il ritorno dell'Agente Smith, ma stavolta a interpretarlo non sarà Hugo Weaving. Il ruolo sarebbe stato oggetto di recasting e il prescelto sarebbe la star di Mindhunter Jonathan Groff.

C.O.G.: Jonathan Groff nei panni di David in una scena del film

Mesi fa, Hugo Weaving ha dichiarato che Lana Wachowski aveva staccato la spina ai negoziati per il suo ritorno in The Matrix 4 escludendolo dal cast. Questo, però, non significa che non rivedremo, come ipotizzato finora, il suo personaggio.

La bomba lanciata dal webmagazine Giant Freakin Robot è ancora priva di conferma, ma secondo il sito Jonathan Groff si scontrerà con Keanu Reeves nel quarto capitolo della saga di Matrix. L'ingresso di Groff nel cast di The Matrix 4 era stato annunciato mesi fa, ma il suo ruolo non era mai stato reso noto. Se confermato il rumor, diventa comprensibile anche il motivo di tanta segretezza.

The Matrix 4 è una produzione congiunta Village Roadshow Pictures, Wachowskis Productions e Silver Pictures e sarà distribuito da Warner Bros. Pictures il 22 dicembre 2021 nei cinema e, in contemporanea, su HBO Max. Le prime reazioni alla proiezione test di The Matrix 4 lodano il film alimentando ulteriormente l'hype per il ritorno della saga sci-fi.