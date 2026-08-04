Spider-Man: Brand New Day, un dettaglio del finale continua a far discutere i fan

Il nuovo film Marvel sembra lasciare aperto uno spiraglio sul futuro di Peter Parker. Due scene nel finale dedicate a MJ e Ned potrebbero infatti aver incrinato l'incantesimo di Doctor Strange. O è solo suggestione?

Il passato può essere cancellato per sempre, oppure trova comunque un modo per tornare a galla? Spider-Man: Brand New Day costruisce parte della sua storia attorno a questa domanda, ripartendo dalle dolorose conseguenze del finale di Spider-Man: No Way Home.

Il nuovo capitolo dedicato all'Arrampicamuri con Tom Holland non offre ancora una risposta definitiva, ma negli ultimi minuti dissemina alcuni indizi che stanno alimentando teorie e discussioni.

Attenzione: da questo momento sono presenti spoiler sul finale di Spider-Man: Brand New Day.

Spider-Man: Brand New Day, MJ ha recuperato i ricordi di Peter?

Spider-Man: Brand New Day, Peter e MJ in una scena

All'inizio di Spider-Man: Brand New Day il film riparte immediatamente dalle conseguenze dell'incantesimo di Doctor Strange: il mondo intero ha dimenticato chi sia Peter Parker e la sua vita è stata completamente cancellata. Peter si ritrova così a dover ricominciare da zero, senza identità, senza punti di riferimento e con MJ e Ned che non conservano alcun ricordo di lui.

In questo fragile nuovo equilibrio, proprio MJ continua la sua vita ignara del legame che un tempo la univa a Peter. È solo per caso, quando entra in contatto con una lettera mai consegnata - scritta da Peter per raccontarle tutta la verità - che scopre l'esistenza della sua doppia identità e la profondità del loro rapporto ormai perduto.

La rivelazione sembra aprire a Peter uno spiraglio per ricostruire ciò che è andato distrutto. MJ, però, è categorica: non ricorda nulla e per lei Peter resta uno sconosciuto, nonostante le parole intense e dolorose affidate a quella lettera.

Il finale però cambia improvvisamente tono, virando verso un'atmosfera più sospesa e ambigua. MJ viene mostrata sul tetto dove solitamente passava il tempo con Peter, tra le mani stringe la collana ricevuta in Spider-Man: Far From Home e sul suo volto affiora un sorriso appena accennato. Si tratta solo di una sensazione indefinibile oppure di un frammento del passato che sta lentamente tornando a galla?

Cosa c'entra Jean Grey

Jean Grey in Spider-Man: Brand New Day

La teoria più accreditata chiama in causa Jean Grey, la villain principale di questo capitolo. In Spider-Man: Brand New Day, infatti, la mutante interpretata da Sadie Sink entra nella mente e nel corpo di MJ, verificando inizialmente che non esistano ricordi legati a Peter. Poco dopo, però, Jean utilizza nuovamente i suoi poteri su diversi abitanti di New York contemporaneamente. E questo intervento potrebbe aver indebolito, anche in modo del tutto involontario, gli effetti dell'incantesimo di Doctor Strange.

Ma c'è anche un'altra ipotesi che apre uno scenario ancora più sottile: entrando nella mente di Peter, Jean potrebbe aver intravisto i suoi ricordi legati a MJ e averne lasciato tracce residue nella ragazza. Non si tratterebbe di veri ricordi recuperati, ma di impressioni, immagini e sensazioni capaci di riattivare un legame che non si è mai spento del tutto.

Anche Ned sembra riconoscere Peter: l'incantesimo sta svanendo?

Spider-Man: Far From Home

MJ non è l'unico personaggio a mostrare comportamenti anomali nel finale. Quando Peter incontra Ned in una bodega e ripete il loro caratteristico saluto, l'amico si blocca per un istante come attraversato da un déjà-vu, e poi continua il saluto come se quel gesto gli appartenesse da sempre. La scena suggerisce che l'incantesimo non abbia cancellato i ricordi, ma li abbia semplicemente sepolti, lasciandoli ancora potenzialmente recuperabili.

Il dettaglio diventa ancora più interessante considerando il rapporto di Ned con la magia. In Spider-Man: No Way Home, il personaggio aveva dimostrato una sorprendente facilità nell'utilizzare lo Sling Ring per aprire portali. La sua predisposizione potrebbe avergli permesso di contrastare inconsapevolmente il sortilegio, almeno in parte.

Non è chiaro se Ned e MJ ricordino davvero Peter oppure percepiscano soltanto emozioni scollegate da immagini precise. Anche gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia potrebbero aver alterato la stabilità dell'incantesimo, creando delle crepe che il MCU esplorerà in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars (tra gli altri).

Ma dopo aver assaporato la tristezza e la solitudine dell'eroe e il peso che ha dovuto sopportare, la speranza anche se flebile è comunque dolcissima. Per Spider-Man potrebbe essere davvero l'inizio di un nuovo giorno.