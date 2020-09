The Matrix 4, Hugo Weaving: "Lana Wachowski ha staccato la spina ai negoziati per il mio ritorno"

Hugo Weaving, l'Agente Smith di Matrix, ha svelato i retroscena dei negoziati falliti con la regista Lana Wachowski e il suo mancato ritorno in The Matrix 4.

La motivazione ufficiale dell'assenza di Hugo Weaving in The Matrix 4 è legata ai conflitti di schedule dell'attore con gli impegni a teatro a Londra, ma in un'intervista a Comingsoon.net Weaving avrebbe svelato la realtà dei fatti:

"Lana Wachowski mi ha chiamato al telefono all'inizio dell'anno scorso. Abbiamo lavorato insieme cinque volte, nella trilogia di Matrix, in V per Vendetta e Cloud Atlas. Sono andato in giro per il mondo con i Wachowski per molti, molti anni. Così Lana mi voleva coinvolgere in The Matrix 4, c'è stata una lettura con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e io e altri membri della vecchia famiglia."

Hugo Weaving ammette di aver avuto qualche riserva sul suo ritorno in The Matrix 4 e sulla sceneggiatura, che ammette di aver "amato per certi versi, ma non ero sicuro di altri aspetti". Nonostante le perplessità, Weaving aveva inizialmente accettato di fare ritorno nei panni dell'Agente Smith: "Alla fine, quando l'offerta è arrivata da parte di Warner, ho detto sì e ne ho parlato con Lana".

Hugo Weaving era impegnato col National Theatre di Londra da novembre ad aprile, mentre The Matrix 4 si sarebbe dovuta girare da febbraio a maggio:

"Pensavo che avrebbero girato le mie scene a maggio, giugno e luglio. Abbiamo parlato di soldi, stavamo negoziando. C'era un accordo sulle date e stava andando tutto bene, ma poi Lana ha deciso che non pensava avrebbe funzionato. Così ha staccato la spina ai negoziati. Credeva che il mio impegno con il National Theatre non si sarebbe incastrato con le date che lei aveva in mente per me."

Pur essendo deluso dal suo mancato ritorno, Hugo Weaving ammette di non veder comunque l'ora di vedere The Matrix 4 al cinema a partire dal 1 aprile 2022.