The Marvels, Nia Da Costa sul flop: "Il risultato non è il film che avevo in mente"

A due anni dall'uscita nelle sale di The Marvels, la sua regista, Nia DaCosta, ha parlato della sua esperienza alla regia, riconoscendo con molta franchezza che la versione uscita non si è rivelata quella che intendeva realizzare inizialmente.

"È stato interessante perché a un certo punto mi sono detta: 'Ok, questo non sarà il film che avevo proposto e nemmeno la prima versione del film che ho girato'", ha ammesso la regista parlando a Storyhouse. "Così ho capito che questa è un'esperienza, una curva di apprendimento e che ti rende davvero più forte come regista in termini di capacità di orientarti".

The Marvels si è rivelato il peggior flop al box-office nella storia del MCU, con perdite che si aggirano intorno ai 300 milioni di dollari. Il film, afflitto da varie riprese aggiuntive e riscritture, alla fine ha fallito sia con il pubblico che con la critica. Una circostanza piuttosto strana, dato che Captain Marvel del 2019, il suo predecessore, aveva incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

L'abbandono della post-produzione: "Una scelta obbligata"

The Marvels: Iman Vellani in una scena del trailer

DaCosta ha dovuto abbandonare il lavoro di post-produzione di The Marvels per iniziare la preparazione del suo film successivo, Hedda, e questo ha causato un po' di polemiche alimentate dalle testate giornalistiche di settore, ma la regista ha spiegato che il film era in ritardo sui tempi di produzione e non ha avuto altra scelta.

The Marvels: una foto di Brie Larson e Iman Vellani

"Avevano un appuntamento e stavano preparando alcune cose, e tu devi solo aderire al processo in maniera decisa", ha spiegato la regista durante la conversazione. Tuttavia, non è rimasta soddisfatta del prodotto finale, come lei stessa ha ammesso.

"Il modo in cui realizzano questi film è molto diverso da quello in cui, idealmente, realizzerei io un film", ha continuato. "Quindi devi solo affidarti al processo e sperare per il meglio. Questa volta non è andata bene, ma bisogna avere fiducia nell'industria". Hedda, il nuovo film di DaCosta, uscirà nelle sale americane a ottobre, dopodiché arriverà 28 Anni Dopo: The Bone Temple, il secondo capitolo della nuova trilogia horror in arrivo.