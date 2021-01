The Marksman, action thriller con Liam Neeson, ancora primo al box office USA

The Marksman, action thriller con Liam Neeson, conserva la prima posizione al box office USA per la seconda settimana consecutiva con un incasso di due milioni di dollari che porta il film a 6 milioni totali. In The Marksman, Liam Neeson interpreta un allevatore con un passato da tiratore scelto della Marina che opera al confine con l'Arizona e diventa l'improbabile difensore di un ragazzino messicano che fugge disperatamente dagli assassini del cartello che lo hanno inseguito negli Stati Uniti.

La pellicola d'animazione I Croods 2 - Una nuova era risale in seconda posizione e incassa altri 1,8 milioni arrivando a 4q milioni complessivi, cifra più che ragguardevole nella situazione attuale. Il film, sequel del fortunato I Croods, del 2013, torna a raccontare una nuova avventura della famiglia preistorica, questa volta alle prese con una terribile minaccia: un'altra famiglia. Nel cast vocale originale, Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke.

In terza posizione scende Wonder Woman 1984, che incassa 1,6 milioni dalle sale e arriva a quota 37,7 milioni. Il tutto coi cinema chiusi in parte degli Stati Uniti e in molti paesi europei per via dell'emergenza sanitaria. Oggi è anche l'ultimo giorno in cui il film è disponibile in streaming su HBO Max.

Il western News of the World, interpretato dalla star Tom Hanks, è quarto e raccoglie 810 mila dollari arrivando a un totale di 9,6 milioni. Il film, basato sul romanzo del 2016 di Paulette Jiles e diretto da Paul Greengrass, è ambientato durante gli anni della Guerra Civile e racconta l'improbabile amicizia tra il Capitano Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) e una bambina orfana di dieci anni (Helena Zengel) che deve accompagnare dai suoi parenti. I due compiono un lungo viaggio attraverso la natura selvaggia e affrontano sfide personali oltre alle forze della natura.

Stabile al quinto posto l'action fantasy Monster Hunter. Il film interpretato dalla star Milla Jovovich incassa 810.000 dollari di dollari superando i 10 milioni complessivi. Le prime recensioni di Monster Hunter lo definiscono "stupido e inguardabile", ma il pubblico americano sembra più preoccupato dall'attuale situazione sanitaria che dalla qualità delle uscite.