Superman: incassi internazionali inferiori alle aspettative: sarà un problema sulla lunga distanza?

I numeri al box-office a livello globale non sono, al momento, quelli sperati e potrebbe creare qualche grattacapo alla produzione.

Superman ha incassato "soltanto" 95 milioni di dollari al box-office internazionale nell'ultimo weekend nonostante una robusta campagna marketing e ora iniziano a circolare i primi dubbi sul futuro positivo del film.

Al momento, gli incassi registrano 217 milioni di dollari al botteghino globale, di cui ben 122 milioni arrivano però direttamente dal mercato nordamericano e i restanti da quello internazionale.

Un problema per Superman

La contemporanea presenza di un altro colosso come Jurassic World - La rinascita, ha sicuramente intaccato il box-office del film di James Gunn ma le performance del blockbuster all'estero sembrano preoccupare la produzione.

David Corenswet in una scena di Superman di James Gunn

Stati Uniti e Canada stanno sostenendo gran parte del peso del botteghino e anche il mercato asiatico non sta aiutando l'Uomo d'Acciaio, visto che tra Cina, Giappone e Corea del Sud, il film ha incassato soltanto 13,3 milioni di dollari.

La stanchezza verso i cinecomic e la 'debolezza' di Superman all'estero

Come spiega a quanto riporta un articolo di settore, all'origine potrebbe esserci una naturale stanchezza fisiologica per questo tipo di film ma anche una certa reazione tiepida del pubblico internazionale nei confronti di Superman rispetto a Batman.

Rachel Brosnahan e David Corenswet in una scena di Superman

"Oltre alla generale stanchezza verso i supereroi a livello internazionale, Superman non è mai stato una calamita al botteghino globale come lo è Batman, grazie alla trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan" si legge in un report.

Nel cast del nuovo film diretto da James Gunn spiccano David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo della nemesi di Superman, Lex Luthor. Per James Gunn si tratta del primo lungometraggio del suo DC Universe, che gestisce insieme al collega Peter Safran, con l'obiettivo di ridare smalto alla DC, dopo gli anni bui sul grande schermo.