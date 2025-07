Batman: una leggenda del wrestling vorrebbe vestire i panni dell'Uomo Pipistrello

Il Superman di James Gunn è ora nelle sale e sta inaugurando la prossima era dei film DC. Mentre Superman è comprensibilmente nella mente di tutti in questo momento, molti fan si stanno già chiedendo cosa stia succedendo con Batman e il suo eventuale debutto cinematografico con i DC Studios.

Al momento, la situazione è un po' confusa al riguardo e, mentre aspettiamo ulteriori dettagli su quando lo vedremo effettivamente o su chi interpreterà l'Uomo Pipistrello, sappiamo che una delle più grandi superstar della WWE ha lanciato la propria candidatura per interpretare l'iconico Cavaliere Oscuro.

Il nuovo Batman avrà il volto di Randy Orton?

ScreenTime ha condiviso un'immagine di Batman con la domanda: "Chi pensate che dovrebbe interpretare Batman nella DCU di James Gunn?" Ciò ha suscitato numerose risposte, ma quella che ha attirato immediatamente l'attenzione è stata quella di The Viper, Randy Orton. Prima del suo incontro al Saturday Night's Main Event di stasera, Orton ha condiviso il tweet e ha aggiunto un saluto con la mano, candidandosi per interpretare il prossimo film di Batman.

Una foto di Randy Orton

Questo ha suscitato ancora più risposte, tra cui quella del suo collega superstar della WWE Austin Creed, alias Xavier Woods. A Woods piace l'idea che Orton interpreti Batman, e ha poi suggerito un grande cattivo della DC che potrebbe interpretare sul grande schermo. Woods ha scritto: "Sono d'accordo. E se hai bisogno dell'Enigmista, ci penso io".

Al momento, c'è solo un Batman nel cast di un film DC, ed è Robert Pattinson nell'attesissimo The Batman Part II. Quel film, tuttavia, esiste in una continuità isolata, quindi non sarà collegato a Superman, Creature Commandoes, Supergirl, Lanterns e a nessuno degli altri film e show in programma dalla DC. C'è molto mistero intorno a questa nuova versione di Batman, e l'unico assaggio che abbiamo avuto è stata una breve apparizione da lontano in Creature Commandos.

Orton ha sicuramente il fisico per interpretare un imponente Cavaliere Oscuro, e una parte di pubblico vorrebbe vederlo interpretare un Batman assoluto, ancora più imponente di quello dell'universo principale. Dovremo aspettare e vedere cosa succederà con il Cavaliere Oscuro sul grande schermo, ma per il momento Orton ha molte cose in programma nella WWE.

Stasera Orton affronterà Drew McIntyre in un incontro uno contro uno, ma sembra che prenderà parte a un importante incontro di coppia a SummerSlam con un musicista di alto profilo. Si tratterebbe di Jelly Roll, che è apparso nello SmackDown di questa settimana, ma il cui concerto è stato interrotto da Logan Paul. Paul sarebbe stato cacciato da Orton, e poi McIntyre avrebbe eliminato Orton per concludere il segmento, portando al match di stasera che vede Paul e Jelly Roll negli angoli dei loro alleati.

A seconda di ciò che accadrà qui, è probabile che avremo un incontro di coppia completo a SummerSlam, dove Orton farà squadra con Jelly Roll mentre McIntyre farà squadra con Paul. Sarebbe sicuramente un incontro di alto profilo, e alcune fonti hanno indicato che Jelly Roll si sta allenando per un'apparizione sul ring, quindi tutto sembra quadrare piuttosto bene.