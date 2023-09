Un uomo sopra la legge stasera su Rai 2: trama e cast del film con Liam Neeson

Un uomo sopra la legge è il film che Rai 2 manda in onda stasera, martedì 5 settembre, in prima serata, alle 21.20. Il film del 2021 è diretto da Robert Lorenz, allievo di Clint Eastwood. Il regista, insieme a Chris Charles e Danny Kravitz è anche autore della sceneggiatura. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Un uomo sopra la legge: una scena del film

Un uomo sopra la legge: Trama

Siamo nell'Arizona, ai confini col Messico, dove Jim Hanson, ex marine e allevatore, è in crisi personale e finanziaria: la moglie è morta da poco e lui sta per perdere le sue terre. Un giorno, mentre sta pattugliando il confine, soccorre una donna e suo figlio che stanno scappando dal Messico inseguiti da un gruppo di trafficanti di droga: deciderà, per aiutarli, di rispolverare le sue capacità di combattente.

Un uomo sopra la legge: una scena del film

Curiosità

Un uomo sopra la legge è stato distribuito per la prima volta negli Stati Uniti il 15 gennaio 2021.

Il titolo originale del film doveva essere The Minuteman, poi è stato cambiato in The Marksman, nome con cui è uscito negli USA.

Quando Jim e Miguel sono nell'hotel, entrambi guardano il classico western di Clint Eastwood Impiccalo più in alto del 1968. Il regista del film, Robert Lorenz, ha lavorato con Eastwood per molti anni come produttore e ha incluso questa scena come omaggio al suo mentore.

Un uomo sopra la legge: Juan Pablo Raba in una scena del film

Interpreti e personaggi

Un uomo sopra la legge: Jacob Perez e Liam Neeson in una scena del film

Recensione e trailer

La nostra recensione di Un uomo sopra la legge

Un uomo sopra la legge è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 39% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 44 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.7 su 10