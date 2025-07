Supergirl: prima occhiata a Milly Alcock in costume in un dietro le quinte di Superman

Il costume di Supergirl di Milly Alcock è stato finalmente svelato da vicino in vista dell'arrivo al cinema dell'eroina del DC Universe nel 2026. Il film di James Gunn su Superman è finalmente nelle sale, dando inizio al nuovissimo DC Universe concepito da Gunn e Peter Safran.

Tuttavia, verso la conclusione del film su Superman, il DCU aveva ancora in serbo una grande sorpresa per i fan: in una sequenza abbiamo assistito al debutto di Alcock come Supergirl, a meno di un anno dall'uscita del suo film. Gli spettatori che hanno visto Superman hanno avuto modo di scorgere brevemente parte del costume del personaggio.

Lindsay McAllister, che ha lavorato al film DCU di Gunn come co-direttrice del reparto trucco, ha condiviso diverse immagini di Alcock dal set di Superman, mostrando il lavoro fatto con i capelli e il viso dell'attrice e dando anche uno primo sguardo più ravvicinato al costume di Kara Zor-El.

Supergirl: Milly Alcock con il costume sul set di Superman

Quali indizi ci fornisce il costume di Supergirl?

Supergirl: Milly Alcock sul set con in mano un fumetto

L'immagine proviene direttamente dal set della Fortezza della Solitudine, dove la Kara di Alcock irrompe verso la fine del film. Nella scena, una Kara molto ubriaca è lì per riprendersi Krypto, dando al contempo al DCU la prima interazione tra Kara e Clark, nonché il primo film live-action della DC a presentare Supergirl e Superman insieme.

Superman: David Corenswet in un frame

Il costume che indossa Alcock, quasi completamente visibile, ci fornisce una serie di indizi per il suo futuro nel DCU. Il modo in cui Alcock debutta è uno dei riferimenti più intelligenti ai film di Superman in termini di easter egg, poiché nel fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow, da cui sarà tratto il suo film solista, quando i lettori la vedono per la prima volta indossa un cappotto con il costume visibile sotto i vestiti.

Ma con il design del costume di Supergirl in linea con quello del Superman di Corenswet, il DCU si sta orientando verso l'abbinamento dello stile dei cugini kryptoniani in questo franchise. Mentre Clark indossa ancora la stessa tuta nelle scene post-credits del film di Superman [SPOILER], il tempo ci dirà se Kal-El avrà un look aggiornato la prossima volta che apparirà nel DCU.