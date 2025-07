Star Wars, Rian Johnson svela i dettagli della sua trilogia cancellata: "Era molto concettuale"

In una recente intervista concessa a Rolling Stone, Rian Johnson, ha svelato alcuni dettagli circa la sua trilogia di Star Wars mai realizzata, poiché cancellata sul nascere dalla Lucasfilm.

Johnson, che ha diretto Gli ultimi Jedi del 2017, ha spiegato che all'epoca lui e il capo della Lucasfilm Kathleen Kennedy stavano sviluppando idee per una nuova storia che sarebbe stata raccontata nel corso di tre film. Tuttavia, dopo l'arrivo di Cena con delitto - Knives Out, l'attenzione di Johnson si è spostata in gran parte sulla saga con protagonista Daniel Craig.

"Non è successo nulla di concreto", ha rivelato Johnson. "Ci siamo divertiti molto a lavorare insieme e mi hanno detto: 'Continuiamo a farlo'. Io ho risposto: 'Fantastico!'. Ho iniziato a prendere in considerazione alcune idee con Kathy. La versione breve è che è arrivato Knives Out. Sono partito e l'ho girato, e sono stato impegnato a creare misteri di omicidio. Se in futuro ci fosse l'opportunità di tornare a realizzare quella trilogia, o di fare qualcos'altro nell'universo di Star Wars, ne sarei entusiasta. Ma al momento sto facendo le mie cose e sono abbastanza felice".

Come sarebbe stata la nuova trilogia di Rian Johnson?

Star Wars: Gli Ultimi Jedi: Carrie Fisher sul set col regista Rian Johnson

Il regista ha aggiunto alcuni dettagli sul progetto che non ha mai visto la luce, affermando che la sua trilogia sarebbe stata "molto concettuale" ma anche che durante quell'arco di tempo, molto breve, non ha mai sviluppato "una bozza o un trattamento o altro" per il progetto.

Star Wars: Gli ultimi Jedi - Il regista Rian Johnson sul set

Nel 2022, Johnson aveva dichiarato che sarebbe molto triste se non nel corso della sua carriera non gli capitasse mai più di dirigere un film di Star Wars, ma ha aggiunto che in ogni caso "non sarebbe la fine del mondo per nessuno".

"Ma sarei triste", aveva dichiarato. "Amo il mondo. Amo la gente. Amo i fan di Star Wars. Amo la passione con cui si impegnano. Non c'è niente di meglio che raccontare una storia in questo mondo e poi sperimentare che le persone si legano veramente ad essa e te lo fanno sapere. È straordinario". Johnson tornerà al cinema con il terzo, e probabilmente ultimo, capitolo della sua saga gialla, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, del quale è appena uscita una nuova immagine ufficiale.