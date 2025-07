Tom Holland rivela un grande cambiamento per Spider-Man: Brand New Day rispetto a No Way Home

Grandi novità per i fan dell'Uomo Ragno: Tom Holland ha parlato per la prima volta delle riprese di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo dedicato al supereroe Marvel, rivelando un cambio di rotta rispetto a No Way Home.

In una recente intervista rilasciata a Flip Your Wig, Holland ha spiegato che questa volta il film sarà girato in location reali, segnando un ritorno a uno stile di produzione più autentico dopo le limitazioni legate alla pandemia, che avevano costretto l'intero No Way Home a essere girato quasi esclusivamente in studio.

Gli aggiornamenti su Spider-Man: Brand New Day

"Abbiamo girato tutto l'ultimo film su set costruiti nei teatri di posa. Ora vogliamo tornare al cinema vecchia scuola, girando in luoghi reali. Per questo inizieremo le riprese a Glasgow", ha dichiarato l'attore britannico.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

La produzione prenderà ufficialmente il via questo mese in Scozia. Glasgow, già utilizzata come sfondo per The Batman di Matt Reeves e per alcune sequenze di Avengers: Infinity War, ospiterà una parte importante delle riprese. Holland ha paragonato l'esperienza a quella di Spider-Man: Homecoming, sottolineando quanto questo approccio lo faccia sentire nuovamente vicino all'essenza del personaggio.

Il film, diretto da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), promette un tono più concreto e urbano, e vedrà il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle/The Punisher. Il personaggio è recentemente riapparso nella serie Daredevil: Rinascita e farà il suo debutto in un film di Spider-Man proprio in Brand New Day.

Zendaya e Jacob Batalon sono attesi nuovamente nei ruoli di MJ e Ned. Tra le new entry, si vocifera della partecipazione di Sadie Sink (Stranger Things) e Liza Colón-Zayas (The Bear), anche se i dettagli sui loro ruoli restano riservati.

Spider-Man: No Way Home, il nuovo poster del film

Tom Holland ha definito il ritorno al personaggio come "una boccata d'aria fresca" e si è detto entusiasta del progetto. "Penso che i fan saranno davvero felici di ciò che stiamo preparando," ha aggiunto. Spider-Man: Brand New Day uscirà nei cinema americani il 31 luglio 2026, distribuito da Sony Pictures.