The Mandalorian: la stagione 4 sarà tramutata in un film per il cinema? [RUMOR]

Se lo sciopero degli attori e sceneggiatori dovesse protrarsi ancora a lungo, i piani degli studios potrebbero essere quelli di trasformare The Mandalorian 4 in un film.

Hollywood è letteralmente nel caos per via dello sciopero di attori e sceneggiatori che non sembra avere una fine ben delineata all'orizzonte, non fino a quando non si sarà raggiunto un accordo tra le parti. Molti studios sono corsi ai ripari spostando al 2024 le date di uscita dei suoi film, ma si teme che questo sciopero possa andare per le lunghe. Secondo un'indiscrezione riportata dal portale Making Star Wars anche Disney starebbe monitorando attentamente la situazione e starebbe pensando, assieme a Lucasfilm, di tramutare la quarta stagione di The Mandalorian in un lungometraggio.

"Se lo sciopero dovesse protrarsi sino al 2024, il piano di trasformare la stagione 4 di The Mandalorian in un film per il cinema potrebbe diventare realtà. L'indiscrezione arriva da fonti molto affidabili" si legge sul sito. "Il film dovrebbe arrivare nelle sale dopo quello su Rey e prima di quello di Dave Filoni".

La quarta stagione di The Mandalorian era già stata scritta, come affermato da Jon Favreau, ma non era ancora stata annunciata in maniera ufficiale. Sempre Favreau aveva dichiarato di come non avessero ancora in mente un finale per la serie con Din Djarin (Pedro Pascal).

L'arco narrativo della terza stagione dello show si è concluso ad aprile, lasciando i fan con l'amaro in bocca. La storia si è conclusa nel modo più semplice possibile, con Din Darin che ha adottato formalmente Grogu dopo aver sconfitto Moff Gideon e le Guardie Pretoriane.