The Mandalorian: per Pedro Pascal è inquietante quando gli chiedono di fare la voce mandaloriana ai bambini

Pedro Pascal è senza dubbio l'attore del momento e siamo sicuri che il grande successo raccolto con The Last of Us proseguirà anche col suo ritorno in The Mandalorian, tornando a stregare i fan di Star Wars. Parlando di quest'ultima serie, l'attore ha recentemente rivelato che trova inquietante quando i fan gli chiedono di fare la voce mandaloriana davanti ai bambini.

The Mandalorian: un'immagine dell'episodio Il salvataggio

"Le persone vengono da me e mi chiedono di fare la voce del mio personaggio in The Mandalorian per i loro figli", ha rivelato Pedro Pascal durante un'intervista al The Graham Norton Show. L'attore ha aggiunto: "Ma penso che suoni inappropriata dato che si tratta di una voce ansimante e con un tono basso da 'camera da letto'. È così inquietante e non funziona nella vita reale".

Non è la prima volta che Pedro Pascal ironizza sul suo personaggio in The Mandalorian. Di recente l'attore ha rivelato quanto sia in realtà scomodo indossare elmo ed armatura sul set.

Vi ricordiamo che questa serie tv tornerà su Disney+ a partire dal 1 marzo.