The Mandalorian 3: i fan delusi dal finale di stagione: "Tutto qui?"

Quest'oggi è stato diffuso in streaming il finale della terza stagione di The Mandalorian, che chiude questo ciclo di avventure di Din Djarin e il piccolo Grogu. Tuttavia, i fan sono rimasti delusi dalla conclusione della storia.

ATTENZIONE: seguono spoiler dal finale di stagione di The Mandalorian.

In un certo senso, la terza stagione di The Mandalorian ha un po' cambiato rotta rispetto al focus tradizionale della serie. Se le stagioni precedenti erano state incentrate sul Din Djarin di Pedro Pascal e sul suo pupillo (ora figlio adottivo) Grogu, la terza stagione ha affrontato in fretta e furia un arco narrativo di redenzione del protagonista per poi concentrarsi interamente sul destino dei Mandaloriani nel loro complesso.

Questo cambiamento si è rivelato in qualche modo divisivo, con molti spettatori che hanno ritenuto che questa terza stagione mancasse di un vero nucleo emotivo, considerato anche che Din Djarin diventa quasi un personaggio secondario nella sua stessa serie.

The Mandalorian 3: svelata la durata dell'episodio finale, delusione tra i fan

La situazione si è però risolta nel finale della terza stagione, con lo scontro tra Din Djarin e il Moff Gideon, mentre Grogu ha affrontato le Guardie Pretoriane. Inoltre, la storia si è conclusa nel modo più semplice possibile, con Din Darin che ha adottato formalmente Grogu. Agli spettatori, però, è sembrato un po' poco, considerato che la prossima serie in arrivo, Ahsoka, debutterà ad agosto e non vi sono stati altri riferimenti nel finale.