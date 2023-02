The Mandalorian, Jon Favreau: "Non abbiamo in mente un finale. Il piano è di andare avanti"

Dopo i recenti annunci in casa HBO in molti hanno cominciato a riflettere sulle proprie serie tv preferite. Nella riflessione è stato coinvolto anche Jon Favreau, il creatore di The Mandalorian, a cui è stato chiesto se abbia un piano a lungo termine come gli altri. Secondo voi cos'ha risposto?

The Mandalorian 3: un'immagine tratta dal trailer della stagione

"Penso che la bellezza di questo show risieda nel fatto che si tratta del capitolo centrale di una storia molto più ampia", ha detto Jon Favreau alla rivista Total Film (tramite Variety), quando gli è stato chiesto se le varie stagioni di The Mandalorian seguissero un piano prestabilito con un finale. "E anche se nel tempo avremo uno sviluppo con questi personaggi... ancora non abbiamo pensato a un finale, e non c'è nessuna idea in questo senso su cui stiamo lavorando", ha poi continuato, "Al contrario, mi piace che queste storie proseguano all'infinito. Quindi i nostri personaggi potrebbero potenzialmente stare con noi per un po'. Adoro raccontare storie con la loro voce, amo il modo in cui si svolgono le loro avventure e non vedo l'ora di fare molto di più".

In un'altra intervista con BFM TV, l'autore aveva rivelato di aver già scritto anche la quarta stagione della serie Disney+, confermando che al momento non ha alcuna intenzione di cambiare il suo programma di uscita settimanale: "L'obiettivo è che accadano abbastanza cose in ogni episodio da far discutere le persone spingendole a speculare su quanto accadrà dopo. Mi piace il fatto che siamo su Disney+ e che usciamo con un episodio a settimana. La scelta di non pubblicare la serie tutta insieme ci consente di andare avanti e indietro con la storia. E mi piace vedere se ci abbiamo preso di volta in volta, e le varie reazioni, così da capire se stiamo facendo bene il nostro lavoro".

The Mandalorian: per Pedro Pascal è inquietante quando gli chiedono di fare la voce mandaloriana ai bambini

Vi ricordiamo che la terza stagione di The Mandalorian uscirà su Disney+ dal primo marzo.