The Mandalorian: Jon Favreau rivela che la stagione 4 è già stata scritta

Jon Favreau ha rivelato in una recente intervista che è stata già scritta la stagione 4 della serie The Mandalorian, il progetto di Star Wars che tornerà sugli schermi di Disney+ a marzo.

The Mandalorian 4 è già stata scritta, nonostante gli episodi della terza stagione debbano ancora debuttare sugli schermi di Disney+.

Jon Favreau ha rivelato l'interessante dettaglio durante una recente intervista rilasciata a BFM TV in cui ha spiegato anche il motivo della scelta di ideare già il prossimo capitolo della storia del mandaloriano e del piccolo Grogu.

Jon Favreau, parlando del futuro di The Mandalorian, non ha esitato a dichiarare: "Sì, la stagione 4 è già stata scritta".

Lo showunner della serie ha spiegato: "Dobbiamo sapere dove stiamo andando per raccontare una storia totalmente formata. L'abbiamo delineata, io e Dave Filoni, e lentamente ho iniziato a scrivere ogni episodio".

Favreau ha poi proseguito: "Stavo scrivendo durante la post-produzione della terza stagione perché tutto deve sembrare una continuazione naturale e una storia unica".

Pedro Pascal, da The Mandalorian a The Last of Us, il papà più amato di Hollywood

Un altro dei motivi per cui è particolarmente utile scrivere il quarto capitolo della storia prima del debutto del terzo è legato all'universo della saga, che è in continua espansione con vari progetti. Jon ha ricordato: "Dave sta lavorando ad Ahsoka, che sto producendo con lui e di cui è lo sceneggiatore e showrunner, ed è utile capire tutto quello che accade nelle altre serie, anche Skeleton Crew, che si svolgono nello stesso periodo. Dobbiamo tenere conto di tante cose, come quelle che sono accadute nelle stagioni precedenti di The Mandalorian".