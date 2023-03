The Last Of Us, una star della serie HBO conferma il "quasi ingaggio" di un attore Marvel per il ruolo di Joel

A quanto pare, le voci che volevano il ruolo di Joel in The Last Of Us offerto a una star Marvel prima ancora che a Pedro Pascal erano fondate, e a confermarlo arriva un attore dello show HBO.

Sapevate che il ruolo di Joel in The Last of Us poteva essere di un altro attore? Un po' come tanti iconiche parti, infatti, quella del protagonista dello show HBO stava per andare alla star Marvel nonché Premio Oscar Mahershala Ali, proprio come volevano i rumor dell'epoca, e a confermarlo è stato l'attore Jeffrey Pierce.

Di casting mancati il mondo dello spettacolo ne è pieno, ma ce ne è stato uno abbastanza recente di cui abbiamo avuto la conferma nelle ultime ore.

Come si riportava già nel 2021, infatti, a Mahershala Ali sembrava essere stato offerto il ruolo di Joel in The last Of Us, la serie HBO del momento.

La parte è poi andata, come tutti ben sappiamo ormai, all'attore de Il Trono di Spade e The Mandalorian Pedro Pascal, ma l'attore due volte Premio Oscar e futuro interprete di Blade nel MCU era stato tra i primi considerati per portare sul piccolo schermo il personaggio, come ribadisce in un'intervista con The Direct (via Comicbook) Jeffrey Pierce (voce del fratello minore di Joel, Tommy, nei videogiochi di The Last of Us e interprete di Perry nella serie tv).

"Inizialmente, avevano parlato con Mahershala Ali per il ruolo di Joel, e lì era già abbastanza ovvio che non avrei interpretato Tommy [nella serie]" ha spiegato, aggiungendo "Poi quando hanno scelto Pedro, ormai sapevo che comunque non sarebbe accaduto. Sono più grande di Pedro Pascal. Quindi non mi illudevo di poter avere di nuovo quella parte".

Chissà come sarebbe stato The Last of Us con Mahershala Ali come protagonista.

Ora come ora è difficile immaginare qualcun altro nel ruolo di Joel, visto anche quanto è apprezzata la performance di Pascal da pubblico e critica, ma sarebbe stata senz'altro un'alternativa interessante.

D'altronde, fin dall'annuncio di Kevin Feige al Comic-Con, i fan Marvel non vedono l'ora di scoprire come sarà l'Eric Brooks di Ali in Blade... Voi cosa ne pensate?