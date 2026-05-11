Fast & Furious arriverà in tv: Vin Diesel conferma lo sviluppo di 4 serie!

NBCUniversal e l'attore hanno svelato i primi dettagli dell'ambizioso progetto che espanderà l'adrenalinico franchise cinematografico.

La saga di Fast & Furious sembra destinata a espandersi: NBCUniversal, infatti, ha confermato che è iniziato lo sviluppo di ben quattro serie televisive. Vin Diesel, star dei film, ha annunciato il suo coinvolgimento nel progetto in veste di produttore esecutivo.

L'annuncio dello sviluppo delle serie tv

L'attore, durante la presentazione della prossima stagione televisiva targata NBCUniversal, ha dichiarato: "Peacock sta lanciando quattro show nell'universo di Fast and Furious".

The Fast and the Furious: Vin Diesel, Paul Walker e Michelle Rodriguez in una scena del film

Vin Diesel sarà coinvolto come produttore esecutivo delle serie e una delle quattro è destinata a Peacock. Il pilot verrà scritto da Mike Daniels e da Wolfe Coleman, duo che aveva collaborato in occasione di Shades of Blue.

La star del franchise di Fast & Furious farà parte di un team di produttori che comprende anche Neal Moritz, Pavun Shetty, Chris Morgan (che aveva firmato lo script di alcuni dei film), e Jeff Kirschenbaum.

Diesel ha inoltre aggiunto: "Come tutti sapete, teniamo molto a questi film, ma nell'ultimo decennio ci siamo resi conto che i fan volevano di più, volevano che espandessimo i personaggi storici, le loro storie. E nell'ultimo decennio, il desiderio è stato quello di entrare nel mondo della televisione".

Perché le serie sembrano una buona idea

L'arrivo di Donna Langley alla guida del settore televisivo ha poi convinto anche Vin che fosse una buona idea espandere il franchise sul piccolo schermo: "Ed è stato allora che ho capito che l'integrità dei personaggi, il fascino internazionale, ciò che ci fa sentire tutti come una famiglia, sarebbero stati tutelati nello spazio televisivo".

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sugli show in fase di sviluppo, i fan possono attendere il prossimo capitolo di Fast & Furious, in arrivo nelle sale americane il 17 marzo 2028.