The Boys 5: spunta una scena tagliata che è una lettera d'amore (violenta) a Supernatural

Eric Kripke si diverte a giocare con i nostri sentimenti: se avete visto l'episodio 5 della quinta stagione di The Boys, sapete già che un certo cameo di Jared Padalecki e Misha Collins è stato un colpo basso alla nostalgia.

Attenzione: questo articolo potrebbe contenere spoiler

Misha Collins e Jared Padalecki sono apparsi nel quinto episodio della stagione finale di The Boys, ma una clip eliminata svela quanto Eric Kripke, regista sia di The Boys sia di Supernatural, avesse spinto sul pedale della nostalgia. Tra riferimenti a riviste "particolari" e dinamiche da fratelli Winchester, il tributo è diventato virale.

Oltre il cameo: il peso di Soldier Boy

Non è un segreto che Eric Kripke ami giocare con il suo passato. In The Boys 5, episodio 5 ("One-Shots"), abbiamo visto il tanto atteso ricongiungimento tra Jensen Ackles, Jared Padalecki e Misha Collins. Ma se la versione andata in onda è stata rapida, una scena tagliata appena diffusa da Prime Video mostra i tre interagire praticamente come se fossero Dean, Sam e Castiel finiti in un universo parallelo fatto di sangue e Compound V.

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Vederli insieme è già un colpo al cuore per chi ha seguito Supernatural per quindici anni, ma la scena eliminata va oltre il semplice cameo. Nel video apparso su X, i tre si scambiano battute che citano direttamente i feticismi di Dean Winchester, come la sua passione per la rivista Busty Asian Beauties. Roba da veri nerd della serie madre.

Nella trama dell'episodio, Soldier Boy (Ackles) e suo figlio Homelander (Antony Starr) sono a caccia del V1 - il siero originale che dona non solo poteri, ma l'immortalità vera - e la loro ricerca li trascina nella villa di Mister Marathon, interpretato proprio da Padalecki. Un delirio di volti noti che include pure Seth Rogen, Will Forte e Kumail Nanjiani, ma è la chimica tra i "Winchester" a rubare la scena, anche se solo per pochi minuti di materiale inedito.

4DX e finali sanguinosi: la volata di The Boys

La serie si sta avvicinando a una conclusione che promette di essere un massacro. La notizia interessante per chi vive negli States (e che fa rosicare noi) è che l'episodio finale verrà proiettato nelle sale cinematografiche con un giorno di anticipo, persino in formato 4DX.

Una scena con Patriota

È chiaro che Amazon stia puntando tutto sull'evento cinematografico per chiudere in bellezza uno dei franchise più dissacranti della TV.

Mentre il web impazzisce per i riferimenti a Supernatural, la posta in gioco nella serie resta altissima. Jensen Ackles è riuscito a trasformare Soldier Boy in qualcosa di più di una macchietta nostalgica, rendendolo il perno attorno a cui ruota la distruzione finale della Vought.

Se la scena tagliata con Padalecki e Collins è un regalo ai fan, il resto dell'episodio è un pugno nello stomaco che ci ricorda che, in The Boys, non ci sono angeli pronti a salvarti. Solo supereroi psicopatici e una corsa disperata verso il baratro. E onestamente? Ci piace così.