The Last of Us, il sesto episodio ha fatto impazzire i fan: tutti innamorati di Pedro Pascal e Bella Ramsey

Le reazioni dei fan all'ultimo episodio di The Last of Us parlano chiaro: il lavoro fatto da Pedro Pascal e Bella Ramsey viene sempre più apprezzato.

Fin dai primissimi annunci la serie tv di The Last of Us ha alimentato un insieme di discussioni che con la messa in onda hanno iniziato a evolversi e modificarsi. Dopo qualche incertezza, ora sembra proprio che la sesta puntata sia riuscita a restituire le sensazioni che i fan storici attendevano di provare da tempo, ispirando elogi sul web per Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Fra le grandi incertezze che hanno accompagnato l'uscita di The Last of Us c'era il casting di Pedro Pascal e Bella Ramsey. Le discussioni dei fan del videogioco, proprio in questo senso, sono proseguite per mesi non soltando a causa dell'aspetto fisico degli attori, ma anche in base a quello che avrebbero potuto suscitare con le interpretazioni dei rispettivi personaggi.

Il sesto episodio però sembra aver messo tutti d'accordo, tratteggiando uno sviluppo connesso ai due protagonisti che ha spinto il grande pubblico ad esprimere tutta la propria ammirazione sui social.

Così su Twitter le persone si sono scatenate festeggiando gli ultimi sviluppi di The Last of Us con post che hanno elogiato le interpretazioni sia di Pascal che della Ramsey, e il modo in cui gli sceneggiatori hanno scritto l'episodio.

Il legame fra Joel ed Ellie nella serie ha quindi riscaldato il cuore di tutti, confermando il valore del casting iniziale e il talento dei due attori. Vi ricordiamo che negli scorsi giorni Bella Ramsey ha parlato proprio dei sacrifici che ha dovuto affrontare sul set per la sua interpretazione.