The Last Of Us, HBO rinnova ufficialmente la serie per la stagione 2

The Last Of Us tornerà: la serie tv di HBO con Pedro Pascal e Bella Ramsey è stata ufficialmente rinnovata per una stagione 2.

Sapevamo che sarebbe arrivato il momento: The Last Of Us è stato ufficialmente rinnovato da HBO per una seconda stagione, come d'altronde era più che prevedibile, visto il grande successo di pubblico e critica riscosso finora dai primi episodi andati in onda.

L'annuncio è stato dato via Twitter dal profilo ufficiale della serie:

L'adattamento dell'omonima saga videoludica ideato da Neil Druckmann (anche creatore del gioco) e Craig Mazin (Chernobyl) si è rivelato fin da subito un vero gioiello di serialità e un esempio da seguire nel difficile compito di trasporre una storia così amata da un media all'altro.

Finora non vi erano state ancora dichiarazioni ufficiali in merito al rinnovo di The Last of Us, ma la co-protagonista della serie Bella Ramsey lo aveva definito "molto probabile" se il sostegno del pubblico avesse continuato a regalare grandi numeri allo show (ricordiamo, The Last Of Us ha fatto registrare il secondo miglior debutto su HBO negli ultimi 13 anni).

The Last of Us: il primo episodio disponibile gratis sul canale YouTube di Sky

I produttori della serie, invece, erano stati più vaghi in merito, ma una cosa è stata certa fin da subito: The Last Of Us non andrà oltre quanto basta per raggiungere il finale desiderato, per cui anche se dovesse avere un successo tale da giustificare ulteriori rinnovi, questi saranno garantiti solo da effettivi bisogni creativi.

Un sollievo, no? Intanto, prepariamoci a goderci la seconda e ora certa stagione di The Last Of Us.