The Last Of Us, la premiere ha segnato il secondo miglior debutto di uno show HBO negli ultimi 13 anni

The Last Of Us parte col botto e totalizza il secondo miglior numero di spettatori nella storia recente del network HBO.

The Last Of Us è finalmente arrivato sugli schermi, e l'adattamento targato HBO si è già dimostrato vincente non solo qualitativamente, ma anche in fatto di ascolti. Per la premiere dello show con Pedro Pascal e Bella Ramsey, l'emittente americana ha infatti registrato rating da paura (in senso buono).

Nel 2010, il lancio dell'acclamata serie creata da Terence Winter e prodotta da Martin Scorsese, Boardwalk Empire - L'impero del crimine, aveva totalizzato quasi 7 milioni di spettatori, e fino al debutto di House of the Dragon con 10 milioni di spettatori, come ricorda anche Variety, era quella la cifra da battere per i nuovi titoli del network.

The Last of Us, la serie ideata da Craig Mazin e Neill Druckmann e ispirata al celebre franchise videoludico dallo stesso nome, ha portato in casa HBO ben 4.7 milioni di spettatori negli Stati Uniti (tra trasmissione lineare e HBO Max), classificandosi dunque al secondo posto tra gli show che sono effettivamente riusciti, in questi ultimi 13 anni, a fare numeri record, e quasi raddoppiando addirittura la cifra totalizzata da un'altra acclamatissima serie originale dell'emittente, Euphoria.

"Siamo elettrizzati di vedere sia i fan della serie che del gioco godersi questa storia in maniera completamente nuova, ed esprimiamo nei loro confronti tutta la nostra gratitudine per averci aiutato a renderla un successo" ha affermato il Content Chairman di HBO & HBO Max Casey Bloys in un comunicato riportato anche da TV Line "Congratulazione ai produttori esecutivi Craig [Mazin], Neil [Druckmann] e ai brillanti e talentuosi membri del cast e della crew che hanno lavorato senza sosta per dare vita a questo show. Non vediamo l'ora che i fan di tutto il mondo possano godersi il resto della stagione".

"Il nostro focus era semplicemente realizzare il miglior adattamento possibile di questa amatissima storia per il più vasto pubblico possibile. Siamo più che lieti di vedere quanti fan, sia nuovi che di lunga data, abbiano dato il benvenuto a The Last of Us, nelle loro dimore come nel loro cuore" hanno aggiunto Mazin e Druckmann.

Non resta dunque che scoprire se il successo di pubblico, critica e ascolti accompagnerà The Last Of Us anche per il resto della sua prima stagione.