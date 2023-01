The Last of Us: il primo episodio disponibile gratis sul canale YouTube di Sky

Dopo il debutto su Sky e NOW, il primo episodio dell'attesa serie The Last of Us è adesso disponibile in chiaro anche sul canale YouTube di Sky.

Per chi non avesse ancora potuto visionare The Last of Us, l'adattamento seriale del videogioco di culto, il primo episodio dell'attesa serie è adesso disponibile in chiaro anche sul canale YouTube di Sky.

La nostra recensione in anteprima di The Last of Us vede la serie come uno dei migliori adattamenti mai tratti da un videogame. La prima stagione dello show è composta da 9 episodi. Adattata dal creatore del gioco Neil Druckmann e dal regista di Chernobyl, Craig Mazin, la storia si svolge 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un fungo infettivo chiamato Cordyceps. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per aiutare Ellie, una ragazza di 14 anni, a fuggire clandestinamente da una zona di quarantena molto oppressiva. Quello che inizia come un piccolo lavoro, diventa presto un viaggio brutale e straziante, mentre entrambi attraversano ciò che rimane degli Stati Uniti.

The Last of Us: Merle Dandridge è l'unica attrice a riprendere il ruolo del videogame, ecco il motivo

Joel, interpretato da Pedro Pascal, è un sopravvissuto, tormentato da traumi e fallimenti passati, che deve attraversare un'America devastata dalla pandemia, mentre protegge una ragazza che rappresenta l'ultima speranza dell'umanità. Ellie, interpretata da Bella Ramsey, è un'orfana di 14 anni che non ha mai conosciuto altro che un pianeta devastato, potrebbe essere proprio lei la chiave per salvare il mondo. Con loro nel cast anche Gabriel Luna e Anna Torv.

La messa in onda di The Last of Us prosegue ogni lunedì su Sky e in streaming su NOW.