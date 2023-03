The Last of Us, finale con ascolti da record per Sky: battuto anche House of the Dragon nel Regno Unito

Il finale di The Last of Us ha fatto registrare ascolti record, segnando cifre altissime per Sky, e battendo anche House of the Dragon nel regno Unito.

Sembra che il successo di The Last of Us non abbia limiti, e ora la serie americana è riuscita a portare a casa un nuovo record con il suo finale di stagione, che è risultato il più visto di tutti i tempi su Sky per uno show esordiente, sorpassando persino House of the Dragon.

I numeri precisi ci arrivano da Deadline, che spiega come l'episodio finale della prima stagione di The Last of Us (qui potete leggere la nostra recensione del season finale di The Last of Us) abbia totalizzato più di 3 milioni di spettatori nel Regno Unito, superando anche quelli di House of the Dragon lo scorso anno.

Tra gli altri "sconfitti" nella battaglia d'ascolti britannica, inoltre, troviamo anche il popolare Love Island di ITV2, dato che su Sky Atlantic si sono collegati all'incirca 1.2 milioni di persone per vedere cosa sarebbe accaduto a Ellie e Joel.

The Last of Us: la serie ha migliorato la scena finale rispetto al videogame

Ma il successo di The Last of Us è davvero globale, e anche gli Oscar non hanno saputo fermarlo: il finale ha infatti fatto registrare 8.2 milioni di spettatori tra le piattaforme lineari e digitali di HBO, e al di fuori degli Stati Uniti, è addirittura lo show più visto di sempre per HBO Max sia in Europa che in America Meridionale.

E, anche se ci vorrà del tempo, adesso non ci resta che attendere con trepidazione la seconda stagione di The Last of Us: cosa vi aspettate dai nuovi episodi?