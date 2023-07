The Last Of Us, Craig Mazin: 'Le nostre scelte non sono mirate a far contenti i social o non farli arrabbiare'

Lo showrunner di The Last Of Us Craig Mazin ci tiene a precisare che quanto si è visto e si vedrà sullo schermo legato alla serie HBO non è opera di fanservice o atto ad evitare l'ira dei fan sui social.

Lo showrunner e co-creatore della serie HBO The Last Of Us Craig Mazin ha recentemente ribadito l'intento della produzione nella lavorazione dello show, e in particolare nell'operare determinate scelte piuttosto che altre: raccontare la storia nel modo in cui credono vada raccontata.

The Last of Us, i creatori della serie hanno le idee chiare

Intervistato da EW! in merito alle Nomination agli Emmy 2023, come riporta anche CB, Craig Mazin ha ammesso di aspettarsi un po' di "furore" da parte dei fan quando verranno fuori nuovi dettagli sulla seconda stagione dello show, spiegando però che la cosa non incide - né ha mai inciso neanche in passato - sulle loro scelte creative.

The Last of Us è l'adattamento televisivo videoludico con il rating più alto di sempre

"Non dirò mai che accadranno cose nello show che sono successe anche nel videogioco. Non saprete mai cosa faremo. Ma vi dirò che il punto è l'avventura, il viaggio" ha affermato Mazin, anticipando "Ci saranno cose che scioccheranno le persone, cose che erano nel gioco, e cose che non c'erano. E va bene così. Fino a quando hanno uno scopo, non somo mai messe lì solo per effetto shock. Non siamo interessati a creare un'atmosfera di paura sui social. Vogliamo solo raccontare la storia come crediamo debba essere raccontata".

"Ci sarà furore? Sì, probabilmente" prevede lo showrunner "Voglio dire, solitamente è (stato) così, a partire dai casting. Sapevamo di aver scelto le persone perfette per il ruolo, e hanno dovuto subire diversi mesi di commenti davvero duri da parte della gente sui social, almeno fino a quando non hanno visto ciò che avevamo visto noi in loro fin dall'inizio. Noi non operiamo per far contenti gli utenti dei social media o per non farli arrabbiare. Noi facciamo ciò che riteniamo giusto, e speriamo che poi la gente ci accompagni in questo viaggio e si diverta".

Aspettando The Last of Us 2

Dopo il grande successo della prima stagione di The Last, ora HBO si prepara a regalarci una nuova stagione della serie tratta dai videogiochi ideati da Neil Druckmann.

L'annuncio di una stagione 2 di The Last Of Us è arrivato piuttosto in fretta, ma i lavori non saranno altrettanto celeri (c'è anche da vedere se e come influirà la questione degli scioperi ad Hollywood sulla sua produzione).

The Last of Us 2 non arriverà prima del 2025, incertezze sulla stagione 3

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che la prima stagione di The Last of Us è andata in onda su SKY e in streaming su NOW. Nel cast dello show troviamo, tra gli altri, Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Storm Reid, Melanie Lynskey, Jeffrey Pierce e Graham Greene.