The Last of Us 2, Joel e Ellie invecchiati nelle prime immagini dei nuovi episodi

Finalmente la prima occhiata ufficiale alla seconda stagione della pluripremiata serie HBO, in arrivo in Italia sugli schermi di Sky e NOW.

HBO ha diffuso le prime due immagini ufficiali di The Last of Us 2, seconda stagione dell'acclamata serie tratta dal franchise videoludico con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey. Le puntate, come accaduto con la prima stagione, saranno disponibili in Italia in esclusiva su Sky e NOW.

Proprio gli interpreti di Joel e Ellie appaiono nelle prime due immagini dei nuovi episodi e il look suggerisce il loro invecchiamento, quindi è probabile che come nella narrazione del secondo videogame, anche nella sua trasposizione seriale trascorrerà un po' di tempo dalla fine della prima stagione.

Le immagini sono state presentate da Casey Bloys, capo della HBO e di Max, durante la presentazione degli Upfront di Warner Bros. Discovery a New York City.

Pedro Pascal è Joel nella prima immagine di The Last of Us 2

Bella Ramsey è Ellie nella prima immagine di The Last of Us 2

La serie racconta la storia di Joel (Pascal) ed Ellie (Ramsey) che si muovono in un mondo invaso da zombie infettati da un fungo parassita - per non parlare degli spietati vigilantes, mercenari e cannibali altrettanto disperati che cercano di sopravvivere. Così come la prima stagione di The Last of Us è stata adattata dall'omonimo videogioco del 2013, la seconda dovrebbe seguire gli eventi del suo sequel del 2020, The Last of Us Part II, che affronta le conseguenze delle azioni di Joel nel finale della prima storia.

Una storia controversa

Al momento non è chiaro se il plot di The Last of Us 2 sarà diviso tra la seconda e la terza stagione per rendere giustizia alla storia complessa del gioco. Negli ultimi mesi state annunciate una serie di importanti aggiunte al cast, tra cui si ricorda l'arrivo di Kaitlyn Dever nei panni di Abby, Young Mazino nei panni di Jesse, Danny Ramirez nei panni di Manny, Ariela Barer nel ruolo di Mel, Tati Gabrielle nei panni di Nora e Spencer Lord in quelli di Owen.

La seconda stagione di The Last of Us debutterà su HBO nel 2025, ma ancora non è stata annunciata alcuna data specifica.