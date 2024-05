The Last of Us 2: le foto dal set di Ellie e Dina svelano una sequenza ben nota ai videogiocatori [SPOILER]

Chi non ha giocato a The Last of Us troverà spoilerose le prime foto dal set della seconda stagione che ritraggono Ellie insieme a Dina.

Sono in corso a Vancouver le riprese di The Last of Us 2 e le prime foto dal set offrono un primo sguardo al personaggio di Bella Ramsey, Ellie, insieme alla fidanzata Dina (Isabela Merced), svelando alcuni spoiler per i non giocatori del videogame.

Come rivelano le foto di The Last of Us 2 diffuse dai social media, Ellie e Dina sono a cavallo fuori dall'edificio della Farmacia Weston.

Dina, interesse sentimentale di Ellie nel videogame come nella serie tv, viene descritta come "uno spirito libero la cui devozione a Ellie sarà testat dalla brutalità del mondo che si trovano ad attraversare."

"Dina è spigliata, brillante, divertente, dotata di una solida morale, pericolosa e adorabile" hanno dichiarato Craig Mazin e Neil Druckmann, co-creatori di The Last of Us, descrivendo il personaggio. "Puoi cercare all'infinito un attore che incarni senza sforzo tutti questi aspetti, oppure puoi trovare subito Isabela Merced. Non potremmo essere più orgogliosi di averla nella nostra famiglia."

The Last of Us - Parte 2 Remastered, la recensione: Torna il capolavoro Naughty Dog, tra conferme e novità

Una storia densa

Al momento non è chiaro se il plot di The Last of Us Part II sarà diviso tra la seconda e la terza stagione per rendere giustizia alla storia. Sono state apportate una serie di importanti aggiunte al cast, tra cui si ricorda l'arrivo di Kaitlyn Dever nei panni di Abby, Young Mazino nei panni di Jesse, Danny Ramirez nei panni di Manny, Ariela Barer nel ruolo di Mel, Tati Gabrielle nei panni di Nora e Spencer Lord in quelli di Owen.

La premiere della seconda stagione di The Last of Us dovrebbe approdare su HBO tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. In Italia la serie è trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.