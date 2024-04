The Last of Us 2, Isabela Merced non vede l'ora che i fan vedano la sua chimica con Bella Ramsey

Isabela Merced non vede l'ora che i fan vedano la sua chimica con Bella Ramsey nella nuova stagione di The Last of Us.

La seconda stagione di The Last of Us ha già confermato alcuni membri chiave del cast per i prossimi episodi, tra cui un pilastro fondamentale dello show: Isabela Merced, che assumerà il ruolo di Dina. Come i giocatori dei videogiochi sanno, e senza alcuno spoiler, Dina svolge un ruolo fondamentale nella storia del gioco The Last of Us Parte II, su cui si baserà la nuova stagione.

In una nuova intervista, la Merced ha fatto un'importante anticipazione sulla seconda stagione e sul suo ruolo, affermando che la sua chimica immediata con la star Bella Ramsey è stata evidente fin dall'inizio e che questo è l'aspetto che più le preme di vedere per i fan.

The Last of Us: un'immagine dei protagonisti

Le parole dell'attrice

"Non vedo l'ora che le persone vedano la mia chimica con Bella", ha detto Merced a Collider. "Io e Bella abbiamo un'ottima chimica. Fin dal primo giorno c'è stata. Non c'è stato bisogno di alcuno sforzo. Rispetto davvero Bella. Ho appena visto Catherine Called Birdy e Bella ed è così brava nel suo lavoro. Sto imparando molto. Sono molto onorata di essere qui".

Merced ha poi raccontato di essere una fan della serie TV e del videogioco da prima ancora di essere ingaggiata per recitare nella seconda stagione di The Last of Us, e ha poi elogiato lo show per essere così ben fatto.

"Quando vedi i Bloaters, il tuo cuore inizia a battere forte, le tue mani sono tutte sudate e riesci a malapena a tenere il controller", ha aggiunto Merced. "È un'esperienza incredibile. Per me tutto ciò che mi fa aumentare il battito cardiaco è un'esperienza divertente. Un ottimo lavoro da parte di Neil Druckmann".

Per quanto riguarda il modo in cui ha ottenuto la parte in The Last of Us, Merced ha rivelato di aver avuto "un'incredibile connessione immediata" con i co-creatori della serie Craig Mazin e Neil Druckmann. Ha aggiunto: "Tra l'altro, io e Craig abbiamo molte cose in comune. I nostri cervelli lavorano più velocemente delle nostre bocche, e questo mi piace molto di lui. È sicuramente uno dei miei guru di riferimento per la vita, in generale".

Le riprese della seconda stagione di The Last of Us sono in corso, ma non c'è ancora una data di messa in onda ufficiale per la prossima serie di episodi. Un precedente rapporto aveva rivelato che la HBO puntava a una première a marzo/aprile 2025.