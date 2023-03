The Last of Us è l'adattamento televisivo videoludico con il rating più alto di sempre

Un recente studio ha dimostrato che The Last of Us è l'adattamento, dal mondo dei videogiochi, con punteggi di apprezzamento più alti di sempre.

The Last of Us è l'adattamento videoludico più apprezzato in assoluto dal grande pubblico. Sembra proprio che la nuova serie di HBO non sia solamente un gioiellino in termini di critica, ma anche di amore da parte del pubblico che sta apprezzando moltissimo ogni episodio uscito.

The Last of Us: Bella Ramsey nell'ottavo episodio

Secondo 6Takarakuji, The Last of Us è il miglior adattamento dal mondo dei videogiochi in termini di apprezzamento medio del grande pubblico. Il sito non ha fatto altro che unire i risultati raggiunti in precedenza dal videogioco su IMDb e quelli della serie tv, arrivando a una media di 9,4. Entrambi i prodotti, insieme, raggiungono quindi un livello di gradimento superiore a tutti gli altri sulla stesa china.

Il medesimo metodo è stato applicato anche con altri adattamenti per il piccolo schermo, traendone una vera e propria classifica di gradimento, in cui The Last of Us e altre trasposizioni di videogiochi sono state presi in esame. Nelle altre posizioni di questa lista, dopo The Last of Us, troviamo The Witcher (8,3), Arcane (8,1), Castlevania (8,05) e Halo (7,95), seguiti dagli altri che trovate sul sito.

The Last of Us: il culmine del viaggio di Ellie e Joel nel promo del finale di stagione

"Quando si analizzano le valutazioni IMDb dei titoli, ovviamente si tratta di numeri che spesso faticano a trovare una stabilità per i fan dei videogiochi a lungo termine", ha detto un portavoce di 6Takarakuji (tramite ComicBook). "Ci sono alcune eccezioni però, tra cui The Last of Us, che solo di recente è arrivato sugli schermi ed è già l'adattamento televisivo con il punteggio più alto di sempre. Gli appassionati sono pronti a condividere i loro pensieri, e un sito come IMDb li autorizza a farlo".